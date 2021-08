Learning Tree et le Strategy Implementation Institute annoncent un partenariat exclusif de formation multimodale : une nouvelle certification pour la mise en œuvre de stratégies est proposée

La connexion stratégique entre les solutions d'apprentissage guidé personnalisées de Learning Tree et les recherches approfondies et le développement de contenu officiel du Strategy Implementation Institute permet aux dirigeants des organisations d'améliorer la culture et les performances professionnelles par le biais d'une certification. Ce sera le premier titre mondial de ce type délivré en partenariat avec APMG International.

Pour de nombreuses organisations, la mise en œuvre de stratégies échoue en raison d'un non-alignement et d'une communication inefficace à cause du manque d'objectif commun entre les personnes impliquées. Des études scientifiques ont révélé un taux d'échec de mise en œuvre alarmant, avec une moyenne de près de 50 % d'échec. De plus, avec l'impact de la pandémie de 2020, la situation ne fait que s'aggraver.[1]

« Nous pensons que l'un des principaux facteurs contribuant au déclin constant d'une mise en œuvre réussie provient du fait que les dirigeants apprennent à planifier, mais pas à mettre en œuvre », déclare Antonio Nieto-Rodriguez, cofondateur du Strategy Implementation Institute. « Cette certification donne aux responsables, aux chefs de projet et aux experts agiles les outils dont ils ont besoin pour planifier et mettre en œuvre une stratégie axée sur les objectifs afin de rester compétitifs dans notre monde numérique en constante évolution. »

« Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour une certification qui aide les travailleurs à concrétiser les idées organisationnelles », a déclaré Alison Beadle, directrice du programme chez Learning Tree. « Nous avons élaboré un parcours d'apprentissage à la demande avec sept modules en autonomie et une formation de deux jours avec instructeur, pour offrir un programme qu'aucune autre organisation ne peut proposer. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat mondial exclusif. Ce contenu unique est bien placé pour stimuler les résultats grâce à des mises en œuvre de stratégies réussies », a déclaré David Brown, PDG de Learning Tree. « Les dirigeants de l'institut ont fait un travail incroyable en prévoyant l'avenir de la mise en œuvre de stratégie. Désormais, il ne reste plus qu'une chose à faire : passer à l'action. »

Pour plus d'informations sur « L'avenir de la mise en œuvre de stratégies », accédez au rapport exécutif ici.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire mondial fiable qui fournit des formations et des certifications en informatiques essentielles à la mission et qui permet à ses clients d'acquérir des compétences en communication ainsi qu'un esprit critique nécessaires à la mise en œuvre efficace d'importantes initiatives informatiques, d'améliorations des processus et de solutions de transformation d'entreprise. Près de 3 millions de professionnels dans le monde entier ont amélioré leurs compétences grâce à Learning Tree et ses experts-formateurs qui donnent vie aux vastes bibliothèques de contenus exclusifs et de partenaire de ses clients. L'approche pratique suivie par Learning Tree en matière de perfectionnement des compétences reflète la façon dont l'apprentissage se fait aujourd'hui et a plus d'effets que l'apprentissage en ligne ou en classe.

En savoir plus sur le programme d'apprentissage hybride de la mise en œuvre de stratégies pour les professionnels certifiés

Pour en savoir plus à propos de Learning Tree, composez le 1-888-THE-TREE (843-8733) ou consultez le site www.LearningTree.com

À propos du Strategy Implementation Institute

Le Strategy Implementation Institute rassemble des personnes passionnées par la mise en œuvre numérique et stratégique. Il crée une communauté en ligne mondiale permettant aux praticiens d'apprendre, de partager et de s'instruire, ce qui renforce les capacités et la reconnaissance des professionnels de la mise en œuvre.

Contact pour les médias :

Tricia Sacchetti Alison Beadle Vice-présidente du marketing à l'échelle mondiale Directrice du programme Learning Tree International Learning Tree International +1 703 925 5552 +44 20 7874 5045 [email protected] [email protected]

[1] 2015 Journal of Management & Organization

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LBnVnMRRRsI

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpg

SOURCE Learning Tree International