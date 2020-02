Learning Tree s'associe à Area9 et Howspace pour innover dans le domaine de l'apprentissage

« Pour aider les organisations à répondre à ces préoccupations on ne peut plus courantes, nous avons hâte de faire avancer la réflexion sur les innovations en matière d'apprentissage grâce à un prochain webinaire avec nos partenaires de Area9 et Howspace », a déclaré Brian Simms, directeur des contenus numériques et des services d'apprentissage de Learning Tree. « Nous avons encore plus hâte de faire progresser l'apprentissage adaptatif dans le domaine de la gestion des services informatiques grâce à notre toute nouvelle plateforme de formation TIL® 4 Foundation Adaptive Virtual Academy. »

Looking at Learning with 2020 Vision (Regard sur l'apprentissage en 2020)

Webinaire en direct : jeudi 6 février 2020

Découvrez les nouveautés de 2020 en matière d'apprentissage social, collaboratif et adaptatif et le rôle que l'intelligence artificielle (IA) joue dans notre façon d'apprendre.

« L'association de la technologie adaptative de pointe d'Area9 et de ce contenu aligné sur la certification est l'assurance de la réussite pour les apprenants en gestion de services », explique Richard Keaveny, CPO chez Area9. « Nous sommes heureux d'avoir travaillé avec Learning Tree à la conception de cette expérience d'apprentissage virtuel unique en son genre et d'avoir rempli notre mission de produire les meilleurs résultats d'éducation et de formation au monde, validés par une approche scientifique à long terme. »

« De nos jours, les entreprises qui réussissent sont celles qui considèrent que, dans le développement professionnel, il est essentiel maintenir le dialogue et la participation », explique Ilkka Mäkitalo, PDG de Howspace. « Nous sommes impatients de fournir cet élément crucial dans le cadre de l'expérience proposée par la plateforme de formation de Learning Tree. »

La plateforme de formation ITIL® 4 Foundation Adaptive Virtual Academy

Possibilité d'apprendre deux fois plus rapidement ; garantie de réussite à l'examen Foundation de 100 % ; premier et unique cours adaptatif ITIL 4 Foundation entièrement accrédité au monde

La nouvelle plateforme de formation ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual Academy propose des points de contact virtuels et un apprentissage à la demande sur la plateforme d'apprentissage adaptatif la plus avancée au monde, qui personnalise l'expérience d'apprentissage en fonction des connaissances actuelles et du degré de confiance de l'apprenant. S'appuyant sur des algorithmes sophistiqués et une intelligence artificielle basée sur des recherches ayant examiné la façon dont nous apprenons et retenons les informations, ce cours adaptatif unique sur ITIL 4 Foundation s'accompagne d'une expérience virtuelle guidée et d'interactions avec notre expert en la matière (SME) spécialiste d'ITIL. Conçu pour garantir l'obtention de la certification, ce cours comporte les ressources suivantes :

Une plateforme d'apprentissage social permettant d'interagir entre pairs et de recevoir des conseils d'expert

Le manuel numérique officiel d'ITIL 4

L'application mobile officielle avec des exemples de questions d'examen

Un bon pour passer l'examen ITIL 4 Foundation et obtenir votre certification

Essai adaptatif - Module ITIL 4 Foundation

Principales caractéristiques :

Repose sur les dernières recherches sur l'apprentissage et sur la façon dont le cerveau retient les informations

Des formations adaptées à l'apprenant

Une rétention rapide des compétences grâce à une mise en pratique concrète

Plus vous l'utilisez, plus les algorithmes affinent l'expérience d'apprentissage

Pour essayer le module d'apprentissage adaptatif ITIL 4 Foundation, rendez-vous sur :

États-Unis : www.LearningTree.com/ITILoffer

Canada : www.LearningTree.ca/ITILoffer

Royaume-Uni : www.LearningTree.co.uk/ITILoffer

Suède et pays scandinaves : www.LearningTree.se/ITILoffer

À propos d'Area9

Area9 Lyceum permet d'acquérir les compétences et les qualifications du 21e siècle sur la première plateforme d'apprentissage quadridimensionnelle au monde, Area9 Rhapsode™. S'appuyant sur plus de 20 ans de recherche sur les facteurs humains et la cognition, notre plateforme basée sur l'intelligence artificielle propose un apprentissage à grande échelle véritablement personnalisé qui réduit de moitié le temps de formation, garantit la compétence et produit des effets durables sur les carrières et les résultats commerciaux.

À propos de Howspace

Howspace est une plateforme d'apprentissage et de développement basée sur le dialogue et l'intelligence artificielle. En apportant des méthodes de facilitation dans un environnement numérique, elle engendre une implication et une participation accrues et des effets durables dans les programmes d'apprentissage et les initiatives de développement organisationnel. Howspace s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise dans le conseil en gestion et l'apprentissage organisationnel. Plus de 180 organisations de plus de 10 pays différents ont déjà fait confiance à Howspace pour stimuler l'engagement et favoriser le changement. Pour en savoir plus, consultez www.howspace.com.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire mondial de confiance proposant des formations et des certifications informatiques de toute première importance, ainsi que les compétences en communication et en réflexion critique nécessaires pour déployer et mettre en œuvre efficacement de grandes initiatives informatiques. Avec plus de 2,5 millions de professionnels de l'informatique du monde entier ayant recours à la vaste bibliothèque de contenus exclusifs et partenaires de Learning Tree pour améliorer leurs compétences, l'écosystème Learning Tree reflète la manière dont l'apprentissage se fait aujourd'hui et donne de meilleurs résultats qu'un simple apprentissage en ligne ou apprentissage en classe. Les solutions employées pour transformer en profondeur les entreprises ont pris une nouvelle forme, passant d'une collaboration avec les clients à des initiatives d'amélioration des processus à grande échelle.

Pour en savoir plus, appelez le 1-888-THE-TREE (843-8733) ou consultez LearningTree.com/Evolve

Contact avec les médias :

Tricia Sacchetti

Directrice adjointe du marketing mondial

Learning Tree International

+1 703 925 5552

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse ne relevant pas de faits historiques sont des déclarations prospectives basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction concernant l'évolution future de Learning Tree et ses possibles effets sur la société. De telles déclarations impliquent de manière inhérente des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de Learning Tree. Rien ne garantit que la tournure que prendra l'évolution future de Learning Tree sera celle prévue. Learning Tree tient à rappeler au lecteur qu'un certain nombre de facteurs sont susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Learning Tree décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour refléter des événements futurs, une évolution ou des changements de circonstances.

ITIL® est une marque déposée d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086066/Learning_Tree_International_ITIL4_Foundation_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpg

