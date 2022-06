T-rex y Estegosaurio robótico 1:1 cobran vida en Harbour City y Times Square de Hong Kong

Wharf Malls y First Initiative Foundation presentan conjuntamente "Flash Pop-up: Dinos Robóticos"

HONG KONG, 10 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Dé rienda suelta al fanático de los dinosaurios que lleva dentro en Hong Kong. La First Initiative Foundation (FIF) se ha unido al Departamento de Ocio y Servicios Culturales para presentar una exposición a gran escala "The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight – Dinosaur Revelation" a partir de julio de 2022, en la que se muestran ejemplares originales de los esqueletos fósiles más emblemáticos. Además, los centros comerciales Wharf también colaboran con la FIF para presentar "Flash Pop-up: Robotic Dinos" , que mostrará dos instalaciones de dinosaurios robóticos a escala 1:1: el Tiranosaurio rex (T-rex) y el Estegosaurio, respectivamente, en los establecimientos comerciales insignia del Grupo, Harbour City y Times Square. Como primera exposición a gran escala en Hong Kong tras la quinta oleada de COVID-19, se invita al público a fotografiarse gratuitamente con las fascinantes criaturas, con el emblemático telón de fondo de Hong Kong - Victoria Harbour de Tsim Sha Tsui y la bulliciosa ciudad de Causeway Bay- y a participar en una serie de actividades con temática de dinosaurios.