L'ÉCART D'UTILISATION DE L'INTERNET MOBILE EST PRESQUE HUIT FOIS SUPÉRIEUR À L'ÉCART DE COUVERTURE

La couverture des réseaux mobiles à large bande dessert désormais 95 % de la population mondiale, mais 40 % des personnes couvertes par ces réseaux font face à d'autres obstacles qui les empêchent de se connecter

LONDRES, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Selon les statistiques publiées aujourd'hui par la GSMA, l'industrie des télécommunications mobiles doit s'assurer que les gens peuvent utiliser l'Internet mobile, au lieu de se concentrer uniquement sur la couverture des réseaux, pour favoriser l'inclusion numérique de 3,2 milliards de personnes dans le monde.

Le rapport annuel de l'organisation sur l'état de la connectivité Internet mobile montre que 95 % de la population mondiale vit maintenant dans des zones desservies par la connectivité mobile à large bande, et que 55 % de la population mondiale est désormais connectée à l'Internet mobile grâce à cette couverture. Étendre la couverture aux 5 % restants (l'« écart de couverture ») demeure un défi important.

Toutefois, un plus gros problème se pose : 3,2 milliards de personnes, soit 40 % de la population mondiale, sont desservies par un réseau mobile à large bande, mais font face à des obstacles qui les empêchent de se connecter (l'« écart d'utilisation »). Voici certains de ces obstacles :

Des lacunes en matière de littératie et de compétences numériques ;

Le prix (en particulier celui des appareils) ;

L'accès aux contenus et aux services pertinents ;

Les problèmes de sécurité et la sécurisation de l'accès.

Ces défis ont des conséquences considérables, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), où le mobile est le principal et, dans de nombreux cas, le seul moyen d'accès à Internet.

La population « non connectée » du monde, qui est principalement constituée de personnes en situation de pauvreté, d'habitants de zones rurales et de femmes, provient à 94 % des PRFI. Le manque d'accès à Internet les empêche de jouer un rôle actif dans un monde où de plus en plus d'activités se déroulent en ligne, ce qui les rend moins aptes à faire face aux perturbations économiques et sociales continues causées par la pandémie de COVID-19, les changements climatiques, la hausse des prix de l'énergie et la crise du coût de la vie. De plus, ces obstacles les empêchent d'accéder à des informations et à des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation, le commerce électronique, les services financiers et les possibilités de générer des revenus.

Le directeur général de la GSMA, Mats Granryd, a déclaré : « Plus de 55 % de la population mondiale bénéficie maintenant du pouvoir transformateur de la connectivité Internet mobile. Les opérateurs mobiles du monde entier ont maintenant étendu la couverture mobile à 95 % de la population mondiale, et ils continuent d'investir chaque jour pour élargir cette empreinte. Il est important de célébrer cette réalisation, mais nous ne devons pas détourner notre attention du défi encore plus grand qui nous attend. »

« Il est temps de faire de réels progrès pour connecter les 3,2 milliards de personnes qui n'utilisent pas encore l'Internet mobile bien qu'ils habitent dans une zone desservie par les réseaux mobiles à large bande. Nous appelons les gouvernements et les organisations du monde entier à collaborer avec l'industrie des télécommunications mobiles et à faire de l'inclusion numérique une véritable priorité. L'élimination des obstacles à l'adoption de l'Internet mobile stimulera la reprise économique, améliorera la mobilité sociale et l'égalité des sexes, et transformera la vie de millions de personnes dans le monde. »

Tendances importantes

En plus de souligner l'importance de mettre davantage l'accent sur l'« écart d'utilisation », le rapport a révélé un certain nombre de tendances importantes :

L'utilisation de l'Internet mobile continue de croître et favorise l'inclusion numérique. À la fin de 2021, 4,3 milliards de personnes, ou 55 % de la population mondiale, utilisaient l'Internet mobile, soit une hausse par rapport au pourcentage de 43 % enregistré en 2017.

À la fin de 2021, 4,3 milliards de personnes, ou 55 % de la population mondiale, utilisaient l'Internet mobile, soit une hausse par rapport au pourcentage de 43 % enregistré en 2017. Près de 300 millions de personnes ont commencé à utiliser l'Internet mobile l'année dernière. La plupart des personnes qui ont commencé à utiliser l'Internet mobile en 2021 provenaient de PRFI, où vivent 94 % de la population non connectée. En conséquence, le nombre de personnes utilisant l'Internet mobile dans les PRFI a atteint la moitié de la population pour la première fois.

La plupart des personnes qui ont commencé à utiliser l'Internet mobile en 2021 provenaient de PRFI, où vivent 94 % de la population non connectée. En conséquence, le nombre de personnes utilisant l'Internet mobile dans les PRFI a atteint la moitié de la population pour la première fois. À l'échelle mondiale, l'écart de couverture s'est réduit considérablement au cours des sept dernières années. Le pourcentage de personnes non desservies par les réseaux mobiles à large bande est passé de 19 % en 2015 à 5 % à la fin 2021. Toutefois, nous ne devons pas tomber dans la complaisance : 400 millions de personnes dans le monde vivent toujours dans une zone non desservie par un réseau mobile à large bande, et les progrès ont ralenti depuis 2018.

Bien que des progrès importants aient été réalisés dans l'augmentation de l'adoption et de l'utilisation d'Internet, le rapport, qui a été financé par le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) et l'Agence suédoise de développement et coopération internationale (Sida) par l'intermédiaire de la GSMA Mobile for Development Foundation, démontre non seulement que la croissance varie d'une région à l'autre, mais aussi qu'un fossé numérique se creuse entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci. Le rapport conclut qu'un effort collectif important doit être entrepris pour combler le fossé numérique. Pour ce faire, toutes les parties prenantes, y compris les opérateurs mobiles, les décideurs, les partenaires internationaux et le secteur privé dans son ensemble, doivent prendre des mesures éclairées et ciblées en vue de répondre aux besoins des personnes non connectées et d'éliminer les obstacles qui les empêchent d'utiliser Internet.

La lutte contre l'écart d'utilisation de l'Internet mobile fera partie des principaux thèmes du salon MWC Africa de cette année, qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, la semaine prochaine. Pour plus d'information sur MWC Africa et pour savoir comment assister à l'événement, consultez le site : https://www.mwc-africa.com/ .

Le rapport 2022 de la GSMA sur l'état de la connectivité Internet mobile peut être consulté ici : https://www.gsma.com/r/somic/ .

