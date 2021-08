Leclanché on nimittänyt Guillaume Clementin e-Marinen varatoimitusjohtajaksi ja avaa toimipisteen Osloon vastatakseen nopeasti kasvaviin markkinatarpeisiin

YVERDON-LES-BAINS, Sveitsi ja OSLO, Norja, 24. elokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), yksi maailman suurimmista energianvarastointiyhtiöistä on nimittänyt Guillaume Clementin e-Marine-liikekonsernin varatoimitusjohtajaksi. Clement on erittäin kokenut teknologialiiketoimintajohtaja, jolla on kokemusta myös merenkulkualalta.

Yhtiö ilmoitti avaavansa myös ensimmäisen toimistonsa Pohjoismaihin tunnustukseksi alueen tärkeästä merkityksestä merenkulkuteollisuudelle. e-Marine on Leclanchén e-kuljetusliiketoiminnan nopeimmin kasvava osa. Viime vuosina Leclanché on noussut keskeiseksi toimittajaksi edistyksellisille sähkö- ja hybridi-sähkövoimajärjestelmille lautoille ja valikoimalle muita merenkulkusovelluksia, mukaan lukien konttialukset ja öljyn- ja kaasunporauslautat.

"Meillä on ilo toivottaa Guillaume tervetulleeksi e-kuljetustiimiimme ja e-Marine-markkinasegmenttimme johtoon. Nämä sektorit ovat kasvaneet rajusti ja lisänneet pitkän aikavälin mahdollisuuksia Leclanchélle," sanoo Anil Srivastava, Leclanchén toimitusjohtaja. "Guillaume vahvistaa strategiamme taustaa ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiskokemusta. Lisäksi hänen viimeisin tehtävänsä oli myös Oslossa. Nämä ovat elintärkeät edellytykset liiketoiminnalle, jota hän nyt johtaa.

"Pohjoismaat ovat yksi merenkulkuteollisuuden tärkeimmistä globaaleista markkinoista, ja alueelle on keskittynyt paljon laivanrakentajia, omistajia, suunnittelijoita ja alan ulkopuolisia vaikuttajia. Alueen elpyessä vallitsevasta maailmanlaajuisesta pandemiasta Guillaume ja tiimimme toimivat paikallisena resurssina sekä nykyisille asiakkaille että suunnittelu- ja laivanrakennusyhteisölle hyödyntäen akkujen varastointitekniikkaamme ja -ratkaisujamme uuden sukupolven sähkökäyttöisille, ei-saastuttaville ja kestäville aluksille."

Uusi Oslon toimisto sijaitsee osoitteessa Karenslyst Alle, 53, Oslon Skøyen kaupunginosassa. Guillaumen tiimiin kuuluu avainasiakaspäällikkö Harald Kulsrud, joka liittyi hiljattain Leclanchén riveihin. Haraldilla on vankka tietämys akkuteollisuudesta ja käytännön kokemusta teollisuusakuista Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Yhtiön pohjoismaiseen tiimiin kuuluu nyt kollegoita Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Heidän joukkoonsa liittyy tarvittaessa muita Leclanché-tiimin jäseniä.

Ennen Leclanchéen liittymistä Guillaume toimi Schneider Electricin palveluksessa erinäisissä tehtävissä viidentoista vuoden ajan. Hän nousi kansainvälisestä projektipäälliköstä eri tehtävien kautta lopulta segmenttijohtajaksi yhtiön meriliiketoimintakonsernissa. Hänellä on maisterin tutkinto liikehallinnossa sekä laki- ja rahoitustekniikassa L'IGR-IAE Rennesistä, Ranskasta ja insinöörintutkinto Centrale Supélec École Supérieure d'Électricité -koulusta lähellä Pariisia.

"Leclanchén e-Marine-liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa, ja meillä on useita merisovellushankkeita käynnissä tai lähellä hyväksyntää," vahvistaa Guillaume Clement, Leclanchén e-Marine-liiketoiminnan varatoimitusjohtaja. "Norja ja pohjoismaiden alueen markkinat laajemmin ovat täynnä varhaisia käyttöönottajia ja innovaattoreita. Toivomme, että läsnäolomme myötä paikasta kehittyy huippuyksikkö ja paikallisen tietämyksen keskus, mitä tulee akun varastointitekniikkaan ja erilaisten merenkulkualusten sähköistämiseen. Tiimimme paikan päällä on älykäs, kokenut ja energinen. Odotamme, että pääsemme ratkaisemaan planeettamme hyvinvointiin liittyvät haasteet edistääksemme kirkkaampaa, puhtaampaa ja kestävämpää merenkulkuteollisuutta."

Alueen yritykset, jotka haluavat ottaa yhteyttä Leclanchén pohjoismaiseen tiimiin, ovat tavoitettavissa osoitteessa [email protected].

Toimittajan huomautus: valokuva Leclanchén e-Marine-sektorin uudesta varatoimitusjohtajasta on saatavana tästä linkistä link.

Tietoa Leclanchésta

Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä Leclanché SA on johtava korkealaatuisten energianvarastointiratkaisujen toimittaja, joka on keskittynyt nopeuttamaan edistymistämme kohti puhtaan energian tulevaisuutta. Leclanchén historia ja perintö juontavat juurensa yli sadan vuoden akku- ja energianvarastointi-innovaatioihin, ja yhtiö on maailmanlaajuisesti luotettu energian varastointiratkaisujen toimittaja. Tämä yhdistettynä yhtiön saksalaisen insinööritieteen kulttuuriin ja sveitsiläiseen tarkkuuteen ja laatuun tekee Leclanchésta edelleen halutun kumppanin sekä mullistaville että vakaille yrityksille ja hallituksille, jotka ovat positiivisen muutosten toteuttamisen edelläkävijöitä energian tuotannossa, jakelussa ja kulutuksessa ympäri maailmaa. Energiasiirtymää ohjaavat pääasiassa muutokset sähköverkkojen hallinnassa ja kuljetusten sähköistämisessä, ja nämä kaksi loppumarkkinaa muodostavat strategiamme ja liiketoimintamallimme selkärangan. Leclanché on kuljetusalan sähköistymisen ja jakeluverkon muutosten lähentymisen ytimessä. Leclanché on maailman ainoa pörssissä oleva puhtaan käytön energianvarastointiyhtiö, joka on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: kiinteät varastointiratkaisut, e-kuljetusratkaisut ja erikoisakkujärjestelmät. Leclanché on listattu Sveitsin pörssiin (SIX: LECN).

SIX Sveitsin pörssi: pörssikoodi LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Vastuuvapauslauseke

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä, tulevaisuuteen liittyviä Leclanchén liiketoimintaa koskevia lausuntoja, jotka voidaan tunnistaa termeistä kuten "strateginen", "ehdottaa", "esitellä", "tahto", "suunniteltu", "odotettu", "sitoutuminen" , "odottaa", "asettaa", "valmistelee", "suunnitelmia", "arvioita", "tavoitteita", "olisi", "mahdollisia", "odottaa", "arvioitu", "ehdotus" tai vastaavista ilmaisuista, tai ilmaistusta tai epäsuorasta keskustelusta Leclanchén tuotantokapasiteetin lisäämisestä, olemassa olevien tuotteiden mahdollisista sovelluksista tai tällaisten tuotteiden mahdollisista tulevista tuloista tai Leclanchén tai sen liiketoimintayksiköiden tulevista myynneistä tai tuloista. Näihin lausuntoihin ei tule luottaa tarpeettomasti. Tällaiset tulevaisuuteen liittyvät lausunnot heijastavat Leclanchén nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista, ja niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena nykyiset tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevista tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on ilmaistu nimenomaisesti tai hiljaisesti kyseisissä lausunnoissa. Ei ole mitään takeita siitä, että Leclanchén tuotteet saavuttavat tietyn tulostason. Ei myöskään ole mitään takeita Leclanchén tai jonkin sen liiketoimintayksikön taloudellisista tuloksia.

