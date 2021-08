Leclanché utnevner Guillaume Clement til visepresident for e-Marine og åpner en avdeling i Oslo for å dekke behovene fra et marked i rask vekst

YVERDON-LES-BAINS, Sveits og OSLO, Norge, 24. august 2021 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), et av verdens ledende selskaper innen energilagring, har utnevnt Guillaume Clement, en meget erfaren leder i teknologisektoren med erfaring også fra maritim sektor, som visepresident for gruppens e-Marine-virksomhet.

Selskapet kunngjorde også åpningen av sitt første kontor i Norden, noe som gjenspeiler regionens viktige rolle i den maritime bransjen. e-Marine er den raskest voksende delen av Leclanchés e-transportvirksomhet. De siste årene har Leclanché vokst frem som en viktig leverandør av avanserte elektriske og hybrid-elektriske kraftsystemer til ferger og en rekke andre marine bruksområder, blant annet kontainerskip og olje- og gassplattformer.

«Det gleder oss å ønske Guillaume velkommen til e-transportteamet vårt og lederrollen for e-marine-markedssegmentet, der vi har opplevd en dramatisk vekst og stadig bedre langsiktige muligheter for Leclanché» sa Anil Srivastava, administrerende direktør for Leclanché. «Guillaume har omfattende erfaring innen strategi og internasjonal forretningsutvikling, og den forrige jobben hans var basert i Oslo. Dette er viktige forutsetninger for den nye stillingen hans.

«Norden er et av de viktigste globale markedene i den maritime bransjen, og har store konsentrasjoner av skipsbyggere, redere, designere og tredjeparts påvirkere. Etter hvert som regionen rister av seg effekten av den globale pandemien, skal Guillaume og teamet vårt fungere som en lokal ressurs for kundene og design- og skipsbyggerfellesskapet for å fremme vårt store utvalg av batterilagringsteknologi og løsninger til den neste generasjonen av elektriske, forurensningsfrie og bærekraftige fartøy.»

Det nye Oslo-kontoret ligger i Karenslyst Alle 53 på Skøyen i Oslo. Guillaumes team består blant annet av Harald Kulsrud, key account manager, som nylig har sluttet seg til Leclanché. Harald har dyptgående kunnskaper om batteribransjen og direkte erfaring fra industrielle batterier i Norden og Baltikum. Selskapets nordiske team består nå av medarbeidere som jobber fra Danmark, Finland og Norge. De får selskap av andre Leclanché-medarbeidere ved behov.

Før han begynte hos Leclanché jobbet Guillaume i en rekke forskjellige roller gjennom 15 år hos Schneider Electric. Han startet som internasjonal prosjektleder og jobbet seg oppover i gradene til han endte som segmentdirektør for selskapets marine virksomhet. Han har en mastergrad i forretningsledelse, juss og økonomi fra L'IGR-IAE Rennes i Rennes i Frankrike, og et diplom i ingeniørteknikk fra Centrale Supélec École Supérieure d'Électricité like ved Paris.

«Leclanchés e-Marine-virksomhet har gjennomgått kraftig vekst med påbegynte og nesten godkjente prosjekter for en rekke marine bruksområder,» sa Guillaume Clement, visepresident for Leclanchés e-Marine-virksomhet. «Norge og Norden er et marked som er fullt av tidlige brukere og innovatører. Vi planlegger å utvikle vårt nærvær i området til et fremragende senter med lokal kunnskap når det gjelder batterilagringsteknologi og elektrifisering av alle typer marine fartøy. Teamet vårt er smart, erfarent og energisk, og vi gleder oss til å overvinne planetens helsemessige utfordringer og bidra til å skape en lysere, renere og mer bærekraftig marin bransje.

Bedrifter i området som ønsker å kontakte Leclanchés nordiske team, kan benytte [email protected].

Merknad: Du finner et bilde av Leclanchés nye visepresident for e-Marine på følgende lenke.

Om Leclanché

Leclanché SA har hovedkvarter i Sveits og er en ledende leverandør av høykvalitets energilagringsløsninger som er designet for å forenkle overgangen til en fremtid med ren energi. Leclanché har over 100 års historie med innovasjoner innen batterier og energilagringsløsninger, og er en foretrukket leverandør av energilagringsløsninger i hele verden. I kombinasjon med selskapets kultur for tysk ingeniørkunst og sveitsisk presisjon og kvalitet gir dette Leclanché en solid posisjon som det foretrukne valget for både banebrytende nye selskaper, etablerte virksomheter og myndigheter som arbeider med å skape positive endringer i hvordan energi blir produsert, distribuert og forbrukt rundt om i verden. Endringene i energibransjen blir først og fremst drevet frem av endringer i hvordan de elektriske nettverkene våre administreres og fremveksten av elektrisk transport, og disse to sluttmarkedene utgjør selve ryggraden i strategien og forretningsmodellen vår. Leclanché befinner seg i skjæringspunktet mellom elektrifiseringen av transportbransjen og endringene i distribusjonsnettverkene. Leclanché er det eneste børsnoterte, rene energilagringsselskapet i verden, og er inndelt i tre forretningsenheter: stasjonære lagringsløsninger, e-transportløsninger og spesialdesignede batterisystemer. Leclanché er oppført på den sveitsiske børsen (SIX: LECN).

Den sveitsiske børsen SIX: ticker-symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Fraskrivelse

Denne pressemeldingen inneholder en rekke fremtidsrettede utsagn om virksomheten til Leclanché. Disse utsagnene kan inneholde terminologi som «strategisk», «planlegger», «skal introdusere», «skal», «planlagt», «forventet», «forpliktelse», «forventes», «vekst», «forberedelser», «planer», «potensial», «estimat» og lignende uttrykk, eller direkte eller indirekte utsagn om oppskaleringen av Leclanchés produksjonskapasitet, potensielle bruksområder for eksisterende produkter, potensiell fremtidig inntekt fra slike produkter eller potensielt fremtidig salg eller inntekter for Leclanché eller noen av deres forretningsenheter. Du må ikke tillegge slike utsagn overdreven betydning. Slike fremtidsrettede utsagn gjenspeiler Leclanchés nåværende syn på fremtidige hendelser. Det finnes alltid både kjente og ukjente risikoer, usikre momenter og andre faktorer som kan forårsake at de endelige resultatene som oppstår i fremtiden, avviker betydelig fra de planene, forventningene og målsetningene som gjenspeiles i disse utsagnene. Det finnes ingen garantier for at produktene til Leclanché kommer til å oppnå noen spesifikke omsetningsnivåer. Det finnes heller ingen garantier for at Leclanché eller noen av forretningsenhetene kommer til å oppnå noen spesifikke økonomiske resultater.

