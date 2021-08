Leclanché udpeger Guillaume Clement til vicepræsident, e-Marine og åbner kontor i Oslo for at imødekomme behovene på et hurtigt voksende marked

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz og OSLO, Norge, 24. august 2021 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), et af verdens førende selskaber inden for energilagring, har udpeget Guillaume Clement, en særdeles erfaren virksomhedsleder inden for teknologi med erfaring i den maritime sektor, som vicepræsident for sin forretningsgruppe e-Marine.

Selskabet annoncerede desuden åbningen af sit første kontor i Norden, i erkendelse af regionens afgørende betydning i den maritime branche. e-Marine er den hurtigst voksende del af Leclanchés e-Transport-forretning. I de seneste år har Leclanché vist sig som en afgørende leverandør af avancerede elektriske og hybrid-elektriske strømsystemer til færger og en række andre maritime formål, heriblandt containerskibe og olie-/gasplatforme.

"Vi er glade for at kunne byde Guillaume velkommen i vores e-Transport-team som leder af vores markedssegment e-Marine, som har udvist en dramatisk vækst og skabt stadig større langsigtede muligheder for Leclanché," siger Anil Srivastava, CEO, Leclanché. "Guillaume kommer fra en stærk baggrund med erfaring inden for strategi og international forretningsudvikling, og han var sidst ansat i Oslo. Disse er vitale forudsætninger for den forretning, han nu er leder af.

"Den nordiske region er et af de vigtigste globale markeder i den maritime branche med betydelige koncentrationer af skibsbyggere, -ejere, -designere samt indflydelsesrige tredjeparter. I takt med at regionen kommer sig over den globale pandemi, vil Guillaume og vores team tjene som en lokal ressource for vores nuværende kunder såvel som for design- og skibsbyggerfællesskabet ved at levere hele bredden af vores teknologi til batterilagring og løsninger til næste generation af elektriske, ikke-forurenende og bæredygtige fartøjer."

Det nye kontor i Oslo ligger på Karenslyst Alle 53 i Oslos Skøyen- kvarter. Guillaumes team omfatter kundechefen Harald Kulsrud, som for nyligt indtrådte i Leclanché. Harald har et dybtgående kendskab til batteribranchen og direkte erfaring med industrielle batterier i den nordiske og den baltiske region. Virksomhedens nordiske team har nu kolleger placeret i Danmark, Finland og Norge, og de vil blive suppleret med andre medlemmer af Leclanché-teamet efter behov.

Før han trådte ind i Leclanché, tjente Guillaume i forskellige roller i sin 15-årige karriere hos Schneider Electric. Han steg fra stillingen som international projektleder gennem en række forskellige roller, hvilket kulminerede i stillingen som segmentdirektør for virksomhedens marine forretningsgruppe. Han har en kandidatuddannelse i forretningsadministration og som juridisk og finansiel virksomhedskonsulent fra L'IGR-IAE Rennes, i Rennes, Frankrig samt et ingeniørdiplom fra Centrale Supélec École Supérieure d'Électricité i nærheden af Paris.

"Leclanchés e-Marine-forretning har været i stejl vækst med igangværende eller næsten godkendte projekter inden for en lang række af maritime formål," siger Guillaume Clement, vicepræsident for Leclanchés e-Marine Business. "Norge og det større nordiske marked er fyldt med tidlig ibrugtagere og innovatorer. Vi håber at kunne udvikle vores tilstedeværelse til et ekspertisecenter og et knudepunkt for lokal viden, når det drejer sig om teknologi vedrørende batterilagring og elektrificering af alle typer af maritime fartøjer. Vores team på gulvet er dygtigt, erfarent og energisk; vi ser frem til at overvinde planetens sundhedsudfordringer og bidrage til en lysere, renere og mere bæredygtig maritim branche."

Virksomheder i regionen, der ønsker kontakt med Leclanchés nordiske team, kan kontakte [email protected].

Redaktionel note: Et foto af Leclanchés nye vicepræsident, e-Marine kan hentes på følgende link.

Om Leclanché

Med hovedkvarter i Schweiz er Leclanché SA en førende leverandør af energilagringsløsninger af høj kvalitet, designet til at accelerere vores skridt mod en ren energifremtid. Leclanchés historie og arv har sine rødder i over 100 års innovation inden for batterier og energilagring, og virksomheden er en betroet, global leverandør af løsninger inden for energilagring. Sammen med virksomhedens tradition for tysk ingeniørarbejde og schweizisk præcision og kvalitet gør dette forsat Leclanché til den foretrukne partner for både fornyere, etablerede selskaber og regeringer, der er pionerer inden for positive forandringer i, hvorledes energi produceres, distribueres og forbruges verden over. Energiovergangen drives primært af forandringer i administrationen af vores elektriske netværker og elektrificeringen af transport, og disse to slutmarkeder danner rygraden i vores strategi og forretningsmodel. Leclanché har en central position i sammenfaldet af elektrificeringen af transport og ændringerne i distributionsnetværket. Leclanché er verdens eneste selskab, der er noteret med energilagring som eneste produkt, og det er organiseret i tre forretningsenheder: stationære lagerløsninger, e-transport-løsninger og systemer til specialbatterier. Leclanché er noteret på den schweiziske børs. (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Ansvarsfraskrivelse

Denne pressemeddelelse indeholder visse fremtidsrettede udsagn i relation til Leclanchés forretning, der kan identificeres ved terminologier som "strategisk", "foreslår", "at introducere", "vil", "planlagt", "forventet", "forpligtelse", "forventer", "bestemt", "forbereder", "planlægger", "estimerer", "har til hensigt", "ville", "potentiel", "forventer", "anslået", "forslag", eller lignende udtryk, eller ved udtrykkelige eller underforståede diskussioner af forøgelsen af Leclanchés produktionskapacitet, mulige anvendelser af eksisterende produkter eller vedrørende mulige fremtidige indtægter fra alle sådanne produkter eller potentielle fremtidige salg eller indtjeninger hos Leclanché eller nogen af deres forretningsenheder. Der bør ikke fæstes overdreven tillid til disse udsagn. Sådanne fremadskuende udsagn reflekterer Leclanchés aktuelle synspunkter vedrørende fremtidige hændelser og involverer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan føre til faktiske resultater, der kan være materielt forskellige fra alle fremtidige resultater, præstationer eller opnåelser udtrykt eller underforstået i sådanne udsagn. Der er ingen garanti for, at Leclanchés produkter vil opnå et bestemt omsætningsniveau. Der er heller ingen garanti for, at Leclanché, eller nogen af dets forretningsenheder, vil opnå bestemte finansielle resultater.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711940/Leclanche_Logo.jpg

SOURCE Leclanché