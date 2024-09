L'édition 2024 du MWC Kigali 2024 de la GSMA aura pour thème : « la connectivité comme moteur de la croissance socio-économique en Afrique »

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer au MWC de Kigali, du 29 au 31 octobre 2024 !

LONDRES, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le GSMA MWC Kigali fait son retour au palais des congrès de Kigali du 29 au 31 octobre 2024.

Le MWC de Kigali, le plus grand rendez-vous d'Afrique en matière de connectivité, réunira les innovateurs et dirigeants politiques majeurs de tout le continent, dans le but de faire progresser l'économie numérique et de favoriser la croissance socio-économique.

Le MWC Kigali proposera une série de conférences et de tables rondes animées par des leaders d'opinion du secteur et des entreprises de premier plan, autour des quatre thèmes de l'événement : Continent connecté, l'avenir de l'Intelligence Artificielle, Technologie financière et L'ADN numérique de l'Afrique. Parmi les intervenants récemment confirmés figurent Sunil Talder, PDG d'Airtel Africa ; Kate Kallot, fondatrice et PDG d'Amini ; Hassanein Hiridjee, PDG du groupe AXIAN ; Mats Granryd, directeur général de la GSMA ; Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'UIT ; Pelonomi Moiloa, PDG et cofondateur de Lelapa AI ; Ralph Mupita, PDG du groupe MTN ; Derrick Ashong, PDG et fondateur de Take Back the Mic ; Louis Manu, PDG de Wi-Flix.

Pour la première fois en Afrique, le programme ministériel de la GSMA se déroulera au MWC Kigali, représentant une nouvelle étape dans la progression du développement numérique en Afrique. Le programme réunira les dirigeants les plus influents du secteur des télécommunications de toute l'Afrique pour débattre de questions essentielles affectant le continent en matière de politiques publiques et de réglementation.

L'équipe Mobile for Development (M4D) jouera une fois de plus un rôle central au cours de l'événement, en encourageant l'innovation dans la technologie numérique afin de réduire les inégalités à l'échelle mondiale. M4D organisera le « Mobile for Development Theatre » un espace dédié aux sessions, aux tables rondes et aux discussions. Les thèmes abordés iront de l'IA pour l'impact et l'innovation humanitaire, à l'agriculture et au climat, en passant par l'inclusion numérique et le genre. Le Mobile Money Leadership Forum, qui explorera les principales tendances et innovations en matière de services financiers mobiles, est également de retour cette année.

Des discours introductifs de MWC Kigali porteront sur certains des problèmes de connectivité numérique les plus urgents en Afrique. Le premier discours introductif sera consacrée à la façon dont les technologies numériques stimulent le développement socio-économique en Afrique afin de relever les défis spécifiques au continent. Le 2ème discours introductif portera sur le potentiel de transformation de l'IA, notamment sur la manière dont elle peut favoriser une croissance durable et inclusive dans toute l'Afrique. Le 3ème discours introductif sera pour les intervenants l'occasion d'aborder l'évolution rapide du paysage de la technologie financière en Afrique ainsi que les technologies ayant un impact sur les opportunités d'investissement. Enfin, le dernier et 4ème discours introductif explorera comment l'évolution du paysage du contenu permet aux créateurs de contenu africains d'être reconnus et fêtés dans le monde entier.

Un programme de Sommets GSMA est prévu pendant l'événement, permettant aux leaders de l'industrie et aux décideurs politiques de se familiariser avec les problématiques affectant les entreprises dans des domaines allant de la sécurité des réseaux à la diversité dans la technologie :

Le sommet sur la sécurité abordera les défis de sécurité les plus urgents auxquels les opérateurs de réseaux mobiles sont confrontés actuellement, dans le contexte d'un environnement de risque lié à la cybersécurité en évolution rapide.

Le sommet numérique explorera le potentiel de l'économie numérique en Afrique, en examinant comment les technologies numériques et la réforme des politiques peuvent favoriser considérablement la croissance socio-économique en Afrique.

Le Sommet de l'IA couvrira à la fois le vaste potentiel et les risques associés aux technologies de l'IA en Afrique, alors que l'importance incontournable de la technologie augmente dans l'économie mondiale

Le sommet sur la 5G abordera les obstacles à l'adoption généralisée de la technologie et les moyens de libérer son potentiel pour les entreprises et les consommateurs.

Le sommet Diversity for Tech se concentrera sur le besoin urgent d'une plus grande inclusion des personnes handicapées dans le secteur technologique africain, en veillant à ce qu'elles aient accès aux outils et aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir.

Le MWC Kigali se tient parallèlement à l'Africa Health Tech Summit et au FEWA (Future of Education and Work in Africa), deux évènements qui proposent une exploration approfondie des défis et des opportunités en matière de connectivité dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien d'une liste impressionnante de sponsors, d'exposants et de partenaires, dont Africa CDC, Africa Union, Huawei, MTN, la République du Rwanda, Smart Africa et ZTE.

Pour plus d'informations, suivez nos mises à jour dans l'espace presse du MWC Kigali ou visitez www.mwckigali.com. Les médias accrédités sont invités à s'inscrire ici pour obtenir un laissez-passer gratuit, qui est nécessaire pour accéder au centre de presse.

