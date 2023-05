Ledn obtient l'approbation réglementaire aux îles Caïmans

Kenneth Ng, directeur juridique de Ledn, a déclaré que cette approbation est « un signe de notre engagement à construire une société de technologie financière de classe mondiale qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de nos clients tout en respectant les normes les plus rigoureuses en matière de conformité réglementaire ».

« Ce résultat est une étape cruciale pour notre entreprise, au moment où nous poursuivons la mise en œuvre de nos plans d'expansion mondiale et continuons à déployer des produits et services innovants pour notre clientèle grandissante à l'échelle mondiale », a déclaré Mauricio Di Bartolomeo, cofondateur de Ledn.

À propos de Ledn

Ledn propose des comptes d'épargne et des prêts à des clients dans plus de 130 pays, avec une gamme croissante de services et de régions couvertes. L'entreprise a pour vocation de créer des services financiers de classe mondiale, et plus particulièrement d'aider les gens à se constituer un patrimoine à long terme grâce à des produits numériques fondés sur des actifs.

