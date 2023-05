Ledn Recebe Aprovação Regulatória nas Ilhas Cayman

Kenneth Ng, Diretor Jurídico da Ledn, afirmou que a aprovação é "um sinal de nossa dedicação em construir uma empresa de tecnologia financeira de classe mundial que prioriza as necessidades de nossos clientes enquanto atende aos mais altos padrões de conformidade regulatória".

"Esta conquista é um marco crítico para nossa empresa, à medida que avançamos com nossos planos de expansão global e continuamos a lançar produtos e serviços inovadores para nossa crescente base de clientes globalmente", disse Mauricio Di Bartolomeo, cofundador da Ledn.

Sobre a Ledn

A Ledn oferece contas de poupança e empréstimos para clientes em mais de 130 países, com uma gama crescente de serviços e regiões atendidas. A empresa se dedica à construção de serviços financeiros de classe mundial, com foco em ajudar as pessoas a construir riqueza de longo prazo por meio de produtos com base em ativos digitais.

