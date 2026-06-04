Leetx dévoile son Roadshow européen 2026, qui permet de rendre les technologies d'assemblage industriel à part entière plus accessibles aux fabricants de l'UE

Une feuille de route de cinq salons en Allemagne, en Espagne et en Pologne pour présenter des solutions de serrage par transducteur, de pressage servo-asservi, d'alimentation automatisée en vis et de dosage de précision

MUNICH, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Leetx, un fournisseur complet de technologies de fixation et d'assemblage industriels, a annoncé sa feuille de route pour les salons professionnels européens de 2026, et a confirmé six participations en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Cette tournée promotionnelle marque l'engagement européen le plus important de l'entreprise à ce jour, après ses débuts officiels à SchraubTec Stuttgart au début de l'année.

Roadshow européen 2026 de Leetx :

Apparitions passées :

SchraubTec Stuttgart, Allemagne - 16 avril 2026

SchraubTec Barcelone, Espagne - 21 mai 2026

Prochaines apparitions :

SchraubTec Katowice, Pologne - 15 septembre 2026

SchraubTec Bochum, Allemagne - 30 septembre 2026

SchraubTec Dresde, Allemagne - 3 novembre 2026

Au cours du roadshow, Leetx fera la démonstration de ses quatre lignes technologiques de base : le système de serrage avec transducteur de couple, le systèmes de pressage servo-électrique, le système d'alimentation automatique en vis et le système de distribution exploités sous la marque Centron. Sur place, les visiteurs pourront s'essayer aux différents outils de serrage sans fil et à la plate-forme de serrage synchrone multibroches de l'entreprise.

Au-delà des démonstrations en direct, Leetx profitera de cette tournée promotionnelle pour proposer aux ingénieurs européens un aperçu plus approfondi de la technologie entièrement développée en interne qui sous-tend l'ensemble des quatre gammes de produits. Des moteurs et des capteurs aux contrôleurs et aux logiciels, les technologies de base sont développées en interne, tandis que les composants essentiels sont fabriqués dans les centres d'usinage de haute précision de Leetx, garantissant ainsi la cohérence des pièces clés et un système de qualité en boucle fermée couvrant l'inspection à l'entrée, le contrôle en cours de fabrication et l'inspection à la sortie. Sur cette base, le serrage par transducteur, le pressage servo-asservi, l'alimentation automatique en vis et la distribution de précision partagent une architecture technique unifiée, ce qui signifie qu'une avancée dans une ligne de produits peut être rapidement transférée aux autres. Cette combinaison, une technologie entièrement développée par l'entreprise elle-même à la base sans oublier les synergies entre les différentes gammes de produits, est ce qui, selon Leetx, permet de répondre rapidement aux diverses exigences en matière de fixation des clients des secteurs de l'automobile, des batteries et du stockage d'énergie dans toute l'Europe.

Cette feuille de route reflète l'engagement croissant de Leetx sur le marché européen. La filiale allemande de l'entreprise, située à Munich, est désormais pleinement opérationnelle et bénéficie d'une couverture de service en Hongrie, en France et en Italie. Les produits sont certifiés CE, et l'équipe locale fournit des conseils en matière de processus, d'installation, de formation des opérateurs et de maintenance du cycle de vie pour les projets d'automatisation de l'assemblage dans toute l'Europe.

« L'Europe n'est pas un marché que nous abordons avec des messages génériques », déclare Frank Zhu, responsable de Leetx Allemagne. « Les gigafactories de batteries, les lignes de production de moteurs électriques, les réseaux automobiles de niveau 1 et l'industrie du stockage de l'énergie présentent tous des exigences très spécifiques en matière de fixation. Ce roadshow a pour but de montrer aux ingénieurs européens, en personne, comment notre technologie s'adapte véritablement à leur processus, du serrage des batteries de véhicules électriques et de l'assemblage multi-axes au pressage du groupe motopropulseur et de la gestion thermique, ainsi que des applications de dépose sur BIW et d'ESS. »

Les solutions Leetx sont actuellement déployées par plus de 80 % des principaux équipementiers automobiles chinois, avec des livraisons annuelles dépassant les 10 000 unités. L'entreprise fournit déjà des équipementiers de rang 1 tels que Mercedes-Benz et Bosch.

À propos de Leetx

Leetx est une entreprise de technologie d'assemblage intelligente spécialisée dans les systèmes de pressage servo-électrique, les systèmes de vissage et de fixation et les systèmes d'alimentation automatique en vis pour la fabrication haut de gamme. Conçues pour offrir une traçabilité des données au niveau du processus et un contrôle qualité visant le zéro défaut, les solutions Leetx sont déployées sur des centaines de lignes de production dans le monde entier, dans les secteurs de l'automobile, des batteries pour véhicules électriques et de l'aérospatiale.

À propos de Centron

Centron est la marque de Leetx spécialisée dans les systèmes de distribution et de dosage, offrant des solutions de dosage de précision entièrement intégrées, depuis les systèmes d'approvisionnement en matériaux jusqu'aux modules d'application. Avec le portefeuille d'assemblage de Leetx, Centron complète un écosystème d'assemblage intelligent unique, offrant aux fabricants la possibilité d'unifier les processus de vissage, d'emmanchement et de dosage sous la houlette d'un seul partenaire technologique.