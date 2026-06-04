Leetx presenta su gira europea de 2026, acercando su tecnología a los fabricantes de la UE

- Leetx presenta su gira europea de 2026, acercando su tecnología integral de ensamblaje industrial a los fabricantes de la UE

La gira, que abarca cinco ferias en Alemania, España y Polonia, va a mostrar las soluciones de apriete transductivo, prensado servoaccionado, alimentación automatizada de tornillos y dosificación de precisión

MÚNICH, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Leetx, proveedor integral de tecnología de fijación y ensamblaje industrial, ha dado a conocer su calendario de ferias comerciales europeas para el año 2026, contando con seis participaciones confirmadas en Alemania, España y Polonia. Esta gira representa la presencia europea más concentrada de la compañía hasta la fecha, tras su debut oficial en SchraubTec Stuttgart a principios de este año.

Gira europea de Leetx 2026:

Ya se ha mostrado en:

SchraubTec Stuttgart, Alemania — 16 de abril de 2026

SchraubTec Barcelona, España — 21 de mayo de 2026

Próximas apariciones:

SchraubTec Katowice, Polonia — 15 de septiembre de 2026

SchraubTec Bochum, Alemania — 30 de septiembre de 2026

SchraubTec Dresden, Alemania — 3 de noviembre de 2026

Durante la gira de presentación, Leetx va a presentar cuatro líneas tecnológicas principales: Sistema de Apriete Transducerizado, Sistema de Prensa Servo, Sistema de Alimentación Automatizada de Tornillos y Sistema de Dispensación operado bajo la marca Centron. Los visitantes podrán probar de primera mano las herramientas de apriete inalámbricas y la plataforma de apriete síncrono multihusillo de la compañía en el lugar.

Además de las demostraciones en directo, Leetx aprovechará la gira para ofrecer a los ingenieros europeos una visión más detallada de la tecnología desarrollada íntegramente por Leetx que respalda sus cuatro líneas de productos. Desde motores y sensores hasta controladores y software, las tecnologías centrales se desarrollan internamente, mientras que los componentes críticos se fabrican en los centros de mecanizado de alta precisión de Leetx, lo que garantiza la uniformidad de las piezas clave y un sistema de calidad de circuito cerrado que abarca la inspección de entrada, el control en proceso y la inspección de salida. Sobre esta base, el apriete transducerizado, el prensado servoaccionado, la alimentación automatizada de tornillos y la dosificación de precisión comparten una arquitectura técnica unificada, lo que significa que un avance en una línea de productos puede transferirse rápidamente a las demás. Esta combinación —tecnología desarrollada íntegramente por Leetx en la base, sumada a la sinergia entre las distintas líneas de productos— es lo que, según Leetx, permite una respuesta rápida a las diversas necesidades de fijación de los clientes de los sectores automotriz, de baterías y de almacenamiento de energía en toda Europa.

La hoja de ruta refleja el creciente compromiso de Leetx con el mercado europeo. La filial alemana de la compañía en Múnich ya está plenamente operativa, con cobertura de servicio en Hungría, Francia e Italia. Los productos cuentan con la certificación CE, y el equipo local ofrece consultoría de procesos, instalación, formación de operarios y mantenimiento integral para proyectos de automatización de montaje en toda Europa.

«Europa no es un mercado al que nos acerquemos con mensajes genéricos», afirmó Frank Zhu, director de Leetx Alemania. «Las gigafábricas de baterías, las líneas de producción de propulsión eléctrica, las redes de proveedores de primer nivel para la industria automotriz y el sector del almacenamiento de energía tienen requisitos de fijación muy específicos. Esta gira tiene como objetivo mostrar a los ingenieros europeos, en persona, cómo nuestra tecnología se adapta realmente a sus procesos: desde el apriete de baterías para vehículos eléctricos y el ensamblaje multieje hasta el prensado de sistemas de propulsión y gestión térmica, así como la dispensación de carrocerías y sistemas de almacenamiento de energía».

En la actualidad, más del 80% de los principales fabricantes de vehículos de China utilizan las soluciones de Leetx, con entregas anuales que superan las 10.000 unidades. La empresa ya suministra a clientes de primer nivel como Mercedes-Benz y Bosch.

Acerca de Leetx

Leetx es una empresa de tecnología de ensamblaje inteligente que está especializada en sistemas de servoprensa, sistemas de atornillado y fijación, y sistemas de alimentación automática de tornillos para la fabricación de alta gama. Diseñadas para ofrecer trazabilidad de datos a nivel de proceso y garantía de calidad sin defectos, las soluciones de Leetx se implementan en cientos de líneas de producción en todo el mundo en los sectores automotriz, de baterías para vehículos eléctricos y aeroespacial.

Acerca de Centron

Centron es la marca de dosificación y dispensación de Leetx, que ofrece soluciones de dosificación de precisión totalmente integradas, desde sistemas de suministro de material hasta módulos de aplicación. Junto con la cartera de ensamblaje de Leetx, Centron completa un ecosistema de ensamblaje inteligente integral, que permite a los fabricantes unificar los procesos de atornillado, ajuste a presión y dosificación con un único socio tecnológico.

CONTACTO: Olivia Zhang, [email protected], +86-13306182858