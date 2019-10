Leica Geosystems vuelve a confiar en Getac para hacer visibles las redes subterráneas ocultas

Localizar y mapear redes de servicios públicos subterráneos invisibles que son típicamente indocumentadas es una larga tarea que solía estar limitada a profesionales altamente experimentados y con experiencia técnica. La solución de detección y cartografía de servicios públicos DSX de Leica Geosystems permite a los nuevos usuarios con una experiencia limitada en la interpretación de datos de radar penetrantes del terreno, aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología, garantizando la seguridad durante los trabajos de excavación al reducir el riesgo de choques con las redes existentes. Esto a su vez ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y abre nuevas oportunidades de servicio.

La detección y cartografía de servicios públicos subterráneos se realiza en todo tipo de condiciones y terrenos, desde asfalto, grava, hasta gras, rocas y arena. Como parte de la solución, es crucial que la tableta permanezca estable, que tenga una pantalla de alta resolución para una visualización y análisis claros de los datos, que funcione de forma fiable bajo la luz del sol y la lluvia, así como en temperaturas cálidas y frías.

"Distribuimos nuestras soluciones en todo el mundo, por lo que las tabletas deben ser capaces de soportar cualquier tipo de condiciones climáticas y medioambientales", afirma Agata Fischer, Directora de Detección y Servicios de Leica Geosystems. "Además, deben ser capaces de soportar una manipulación brusca, incluyendo golpes y caídas."

Para estos casos, la tableta totalmente robusta F110 ha sido probada y certificada independientemente según las normas MIL-STD 810G, IP65 y MIL-STD-461F, lo que significa que está protegida contra caídas de hasta 1,2 metros, golpes, derrames, vibraciones, polvo, líquidos y más. También puede funcionar a temperaturas de -21 a +60 ° C y almacenarse a temperaturas de -51 a +71 ° C.

"La garantía líder del sector Bumper-to-Bumper de Getac, que incluye daños accidentales, permite a los clientes de Leica Geosystems adquirir la nueva solución con total confianza de que su inversión está totalmente protegida", añadió Fischer.

La ubicación de las redes de servicios públicos subterráneas a menudo debe hacerse bajo una diversidad de condiciones climáticas. La tableta F110 cuenta con la pantalla LumiBond® 2.0 de Getac, que es totalmente legible incluso bajo la luz directa del sol, mientras que varios modos táctiles para el funcionamiento con lluvia, guantes o lápiz, garantizan un alto nivel de facilidad de uso. La gran pantalla de 11,6 pulgadas también ofrece amplio espacio para aplicaciones, mientras que el puerto RJ45 / LAN proporciona una conexión de datos segura y rápida al sistema de detección de servicios públicos DSX.

Johnny Chong, Gerente de ventas de Getac para Latinoamérica, explica: "Estamos muy satisfechos de que Leica Geosystems nos haya elegido de nuevo, y especialmente para esta exigente e innovadora solución. Su aplicación no sólo consiste en maximizar la eficiencia y evitar costosos daños en las tuberías, sino sobre todo en proteger a sus colegas que realizan trabajos difíciles y a menudo extremadamente peligrosos en el campo. Nuestra tableta F110, potente y altamente confiable es definitivamente la mejor opción para tales necesidades."

Leica Geosystems – When it has to be right

Revolucionando el mundo de la medición y la prospección durante casi 200 años, Leica Geosystems, parte de Hexagon, crea soluciones completas para profesionales de todo el planeta. Conocidos por sus productos de alta calidad y el desarrollo de soluciones innovadoras, los profesionales de diversos sectores, como el aeroespacial y el de defensa, seguridad y protección, construcción y fabricación, confían en los productos de Leica Geosystems para todas sus necesidades geoespaciales. Con instrumentos precisos, software sofisticado y servicios de confianza, Leica Geosystems ofrece valor cada día a quienes dan forma al futuro de nuestro mundo.

Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. Pone los datos a trabajar para impulsar la eficiencia, la productividad y la calidad en aplicaciones industriales, de fabricación, de infraestructura, de seguridad y de movilidad. Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) tiene aproximadamente 20.000 empleados en 50 países y unas ventas netas de aproximadamente 3.800 millones de euros. Obtenga más información en hexagon.com y síganos en @HexagonAB.

Sobre Getac

Getac es una subsidiaria clave de MiTAC-Synnex Business Group (ingresos anuales de 38.000 millones de dólares para 2018). Getac se fundó en 1989 como empresa conjunta con GE Aerospace para suministrar productos electrónicos de defensa. Hoy en día, el negocio de Getac incluye portátiles robustos, tabletas robustas y soluciones de vídeo móvil para el ejército, la policía, los bomberos, los servicios públicos, la industria, el transporte y la logística. Para más información, visite: https://www.getac.com/latam/

2019 Getac Technology Corporation. Todos los derechos reservados. Getac y el logotipo de Getac son marcas registradas o marcas comerciales de Getac Technology Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

