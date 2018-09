Leica Geosystems wybiera tablet Getac ZX70 do obsługi nowego systemu Zeno GG04 plus

Wzmocniony tablet Getac wraz z oprogramowaniem Zeno Mobile firmy Leica oraz inteligentną anteną GG04 zapewnia precyzyjne zbieranie danych w każdych warunkach

WARSZAWA, Polska, 11 września 2018 r. /PRNewswire/ -- W pełni wzmocniony i wyposażony w system Android tablet ZX70 firmy Getac został wybrany przez Leica Geosystems jako sprzęt dla nowego rozwiązania Leica Zeno GG04 plus. Dzięki nawiązanemu partnerstwu Leica Geosystems będzie mogła oferować klientom całościowy system gromadzenia danych geoprzestrzennych, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych, w sektorze usług komunalnych, usług publicznych, transporcie i budownictwie.

Leica Geosystems od ponad 200 lat tworzy profesjonalne rozwiązania pomiarowo-badawcze i jest synonimem najwyższej jakości. Niedawno firma opracowała gamę nowego oprogramowania



i sprzętu, w tym aplikację do zbierania danych Zeno Mobile oraz inteligentną antenę Zeno GG04, zaprojektowane do szybkiego i efektywnego pozyskiwania w terenie precyzyjnych danych geoprzestrzennych. Łącząc te innowacyjne produkty ze wzmocnionym i opartym na systemie Android tabletem Getac ZX70, Leica Geosystems stworzyła rozwiązanie oferujące wiodącą



w branży dokładność pomiarów, łączność i trwałość w jednym kompleksowym rozwiązaniu.

„Tablet Getac ZX70 to brakujący element układanki w procesie tworzenia kompletnego rozwiązania pomiarowego, które chcieliśmy dostarczyć naszym klientom" – powiedział Alexander Fischer, Senior Product Manager, Asset Collection & Management z Leica Geosystems.



„Jest on bardzo trwały i niezawodny, co w połączeniu z wydajnością systemu operacyjnego Android i elastyczną łącznością sprawia, że tablet idealnie pasuje do naszego oprogramowania Zeno Mobile oraz inteligentnej anteny GG04 plus. Użytkownicy mogą być pewni optymalnego funkcjonowania, niezależnie od środowiska i warunków pogodowych w jakich się znajdują" – dodał Alexander Fischer.

Potwierdzona wydajność mobilna i sprawna integracja z Leica Zeno Mobile

Kompaktowy i wydajny wzmocniony tablet Getac ZX70 z systemem Android jest łatwy w obsłudze jedną ręką, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających prac geodezyjnych. System operacyjny sprawnie obsługuje oprogramowanie Zeno Mobile Leica, umożliwiając bardzo dokładne pozycjonowanie przy użyciu nawigacji Global Navigation Satellite System (GNSS) oraz łatwe gromadzenie bogatych zasobów danych w terenie. Dodatkowo na urządzeniu może być zainstalowana dowolna autoryzowana aplikacja, działająca w systemie Android, w zależności od wymaganego schematu pracy lub systemów używanych w firmie. W ten sposób tablet Getac ZX70 zapewnia wysoki poziom użyteczności i łatwości obsługi zaraz po wyjęciu z pudełka.

Tablet posiada 7-calowy ekran IPS, który niezależnie od warunków zapewnia wyraźne wyświetlanie obrazów, nawet gdy bezpośrednio pada na niego światło słoneczne. Natomiast ekran dotykowy LumiBond 2.0 pozwala na pełną obsługę tabletu w deszczu, nawet w rękawicach używanych w czasie pomiarów terenowych. Zintegrowany modem 4G tabletu Getac ZX70 umożliwia łatwe i szybkie przesyłanie ciężkich plików nawet z odległych lokalizacji. Szybki, stabilny i niezawodny dostęp do danych pozwala również na efektywne wykorzystanie usługi korekcyjnej HxGN SmartNet Hexagon Geosystems, co zapewnia precyzyjne pomiary GNSS z dokładnością do jednego centymetra.

Najlepsza w swojej klasie gwarancja podstawowa, obejmująca także przypadkowe uszkodzenia, to dla użytkowników nowego rozwiązania Zeno GG04 plus firmy Leica pewność, że ich inwestycja jest w pełni chroniona.

„Tablet Getac ZX70 oferuje najlepszą w swojej klasie trwałość, łączność i użyteczność. Został tak zaprojektowany, aby wytrzymać wstrząsy, upadki, deszcz czy wibracje, dzięki czemu jest on idealnym dopełnieniem wiodącego w branży oprogramowania Zeno Mobile i Smart Antenna" – mówi Amanda Ward, Director, EMEA Product and Solutions z Getac. „W przeszłości pomiary taśmowe były używane do triangulacji punktów w terenie. Niestety ta metoda nie jest ani niezawodna, ani dokładna. Połączenie tabletu Getac ZX70 z oprogramowaniem Leica Zeno Mobile i inteligentną anteną GG04 plus oszczędza czas na każdym etapie prac. Jednocześnie bardzo dokładne pomiary GNSS zwiększają poprawność danych i zmniejszają ryzyko błędów" – dodaje.

Więcej na temat tabletu Getac ZX70 oraz systemu Leica Zeno GG04 na stronie utilities.getac.com.

O Getac

Getac Technology Corporation to najważniejsza spółka należąca do MiTAC-Synnex Business Group (z przychodem 34,07 mld USD w 2017 roku). Została założona w 1989 r. jako spółka joint venture wspólnie z GE Aerospace, a jej celem było dostarczanie elektronicznych produktów obronnych. Oferta firmy Getac obejmuje wytrzymałe notebooki i tablety oraz mobilne rozwiązania wideo dla klientów z sektora wojskowego, bezpieczeństwa publicznego, usług publicznych, produkcji oraz transportu i logistyki. Istotny potencjał badawczo-rozwojowy firmy Getac umożliwia oferowanie tworzonych na zamówienie rozwiązań technicznych oraz pełną integrację sprzętu i oprogramowania. Więcej informacji na stronie: http://www.getac.com

