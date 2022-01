Leilão beneficente de NFTs é lançado para ajudar afegãos vulneráveis desalojados

O leilão beneficente de NFTs da Mars Panda em apoio ao ACNUR ( https://unhcr.marspanda.world ) será realizado de 31 de janeiro a 4 de março de 2022 e contará com mais de 30 NFTs que escritores, artistas plásticos e digitais, influenciadores de NFTs e jogadores de futebol profissionais de renome mundial se comprometeram a destinar ao leilão. Todo o lucro arrecadado no leilão beneficente, menos os custos administrativos e operacionais, será doado ao ACNUR para apoiar famílias vulneráveis e desalojadas afetadas pela situação de emergência no Afeganistão.

"O fluxo incessante de riqueza e interesse pelos NFTs são os ingredientes perfeitos para transformá-los em uma força para fazer o bem. Os NFTs capacitaram todas as pessoas a transformarem sua arte e criatividade em ações significativas voltadas para questões sociais e humanitárias", disse Kevin Pang, CEO da Mars Panda World.

Entre os colaboradores VIP estão escritores de renome mundial e os embaixadores da boa vontade do ACNUR Khaled Hosseini e Neil Gaiman, o ilustrador Dan Williams e o venerável tailandês e patrono do ACNUR, Phra Medhivajirodom.

Neil Gaiman doou um filme produzido pelo ACNUR de seu poema What You Need to Be Warm, que inclui uma mensagem inédita de Neil sobre a redação do poema e sua transformação em filme. Os ganhadores desse NFT também receberão uma cópia do The Sandman autografada por Neil Gaiman com uma mensagem personalizada.

Dan Williams doou 17 ilustrações originais em nanquim e aquarela de A Memória do Mar, um livro curto de Khaled Hosseini (autor de O Caçador de Pipas e de A Cidade do Sol). Os ganhadores também receberão uma cópia de A Memória do Mar autografada por Khaled Hosseini.

O venerável Phra Medhivajirodom pintou um quadro com a técnica de um toque especialmente para esse leilão beneficente. O venerável também abençoou a obra de arte para o Ano Novo.

Os NFTs dos colaboradores VIP serão leiloados durante apenas uma semana, de 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022. NFTs de outros colaboradores como dos jogadores de futebol do Valencia F. C. Hunn Wai e Dark Zodiac serão leiloados de 7 de fevereiro a 4 de março de 2022.

Nos últimos meses, a situação humanitária no Afeganistão piorou drasticamente, resultando em um novo desalojamento significativo de cidadãos. Vinte e quatro milhões e quatrocentas mil pessoas, 55% da população, precisam de ajuda humanitária em 2022, um impressionante aumento de 30% em relação ao ano passado.

O inverno severo também forçou o fechamento de estradas em muitas províncias, bem como a interrupção de partidas e chegadas de voos no aeroporto de Cabul, inclusive de voos que transportam assistência e suprimentos de emergência.

Apesar disso, a resposta a emergências do ACNUR no Afeganistão se mantém. A agência humanitária vem ampliando o apoio de inverno e a assistência em dinheiro às famílias desalojadas mais vulneráveis. Ao longo de 2021, o ACNUR ajudou 1,1 milhão de pessoas desalojadas e vulneráveis e também ajudou 3 milhões de pessoas com melhora no acesso à infraestrutura e serviços.

A capacidade do ACNUR e dos parceiros de aumentar ainda mais a prontidão de emergência e as intervenções de resposta dependem muito da disponibilidade oportuna de recursos.

"O setor privado é um parceiro fundamental do ACNUR há muito tempo. Esforços inovadores e colaborativos, como esse leilão da Mars Panda, nos permitem atingir um público diversificado a fim de mobilizar recursos em apoio às tão necessárias ações humanitárias", disse Ann Moey, líder de parcerias (na Singapura) do ACNUR.

Os NFTs ou tokens não fungíveis são colecionáveis digitais representados por código em um livro digital descentralizado chamado blockchain. Cada NFT pode ser comprado e vendido como um item físico, mas a blockchain mantém um registro inalterável de sua propriedade e do histórico de transações. Os NFTs contaram com um aumento vertiginoso no ano passado, com o mais caro vendido por quase USD 70 milhões na casa de leilões Christie.

A Mars Panda é uma plataforma única que tem um processo know-your-customer (conheça seu cliente, na sigla em inglês, ou KYC) para identificar e verificar cada cliente quando ele abre uma conta. Isso permitiu que ela fosse escolhida como a plataforma de NFTs para alimentar o leilão beneficente de NFTs inaugural de Singapura, o Blockchain for Good da Associação de Blockchains de Singapura, que arrecadou mais de SGD 400 mil em setembro de 2021 para o National Trade Union Council U-Care Fund e, subsequentemente, também apoiou o jornal local de Singapura The Straits Times com seu primeiro leilão de NFTs da história, em que foram arrecadados mais de SGD 21 mil para o The Straits Times School Pocket Money Fund.

Nota aos editores: Atualmente, a Mars Panda está aguardando a aprovação do Singapore Commissioner of Charities para realizar atividades de campanha em Singapura. Enquanto isso, a campanha terá início fora de Singapura e impede os residentes de Singapura de participarem.

Sobre a Mars Panda

A Mars Panda é um ecossistema completo que consiste em:

Marketplace de NFTs

Ecossistema de games composto pelo jogo nativo Mars Panda com game de NFTs e elementos para jogar para lucrar

Finanças descentralizadas (DeFi) e TradeFi

Nosso objetivo é unir o comércio eletrônico e os games convencionais ao mundo das criptomoedas de NFTs e DeFi, em uma plataforma unificada que se tornará um metaverso abrangente.

Encontre-nos acessando os seguintes meios:

