NFT Wohltätigkeitsauktion zur Unterstützung bedürftiger afghanischer Vertriebener ins Leben gerufen

Die Mars Panda NFT Wohltätigkeitsauktion zur Unterstützung des UNHCR (https://unhcr.marspanda.world) findet vom 31. Januar 2022 bis zum 4. März 2022 statt und bietet über 30 NFTs, die von weltbekannten Autoren, digitalen und bildenden Künstlern, NFT-Influencern und Profifußballern für die Auktion zugesagt wurden. Der gesamte Erlös der Wohltätigkeitsauktion, abzüglich der Verwaltungs- und Betriebskosten, wird dem UNHCR zur Unterstützung von bedürftigen vertriebenen Familien, die von der Notlage in Afghanistan betroffen sind, gespendet.

„Der unaufhaltsame Zustrom von Wohlstand und das Interesse an den NFTs sind die perfekten Zutaten, um sie zu einer Kraft des Guten zu machen. Die NFTs haben es jedem ermöglicht, seine Kunst und Kreativität in sinnvolle Aktionen zu verwandeln, die auf soziale und humanitäre Probleme abzielen", sagte Kevin Pang, CEO von Mars Panda World.

Zu den prominenten Mitwirkenden gehören die weltbekannten Autoren und UNHCR-Botschafter Khaled Hosseini und Neil Gaiman, der Illustrator Dan Williams, der thailändische Ehrwürdige und UNHCR-Schirmherr Phra Medhivajirodom.

Neil Gaiman hat einen vom UNHCR produzierten Film seines Gedichts What You Need To Be Warm gespendet, der eine nie zuvor veröffentlichte Botschaft von Neil über das Schreiben des Gedichts und seine Entwicklung zu einem Film enthält. Die Gewinner dieses NFT erhalten außerdem ein von Neil Gaiman signiertes Exemplar von The Sandman mit einer persönlichen Nachricht.

Dan Williams hat 17 Originalillustrationen mit Tusche und Aquarellfarben aus Sea Prayer, einem Kurzroman von Khaled Hosseini (Autor von TheKite Runner, A Thousand Splendid Suns), gespendet. Der Gewinner erhält außerdem ein von Khaled signiertes Exemplar von Sea Prayer .

Der ehrwürdige Phra Medhivajirodom hat speziell für diese Wohltätigkeitsauktion ein Ein-Strich-Gemälde gemalt. Der Ehrwürdige hat auch die Kunstwerke für das neue Jahr gesegnet.

Die VIP-NFTs werden nur eine Woche lang, vom 31. Januar 2022 bis zum 6. Februar 2022, versteigert. NFTs von anderen Spendern, darunter Fußballspieler des FC Valencia, Hunn Wai und Dark Zodiac werden vom 7. Februar 2022 bis zum 4. März 2022 versteigert.

In den letzten Monaten hat sich die humanitäre Lage in Afghanistan dramatisch verschlechtert, was zu einer erheblichen Neuvertreibung von Zivilisten geführt hat. 24.4 Millionen Menschen - 55 % der Bevölkerung - sind im Jahr 2022 auf humanitäre Hilfe angewiesen, was einer Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das strenge Winterwetter hat auch zu Straßensperrungen in vielen Provinzen und zur Unterbrechung von Flügen zum und vom Flughafen Kabul geführt, darunter auch Flüge mit Hilfsgütern.

Trotzdem geht die Nothilfe des UNHCR in Afghanistan weiter. Die humanitäre Organisation hat die Winterhilfe und die Bargeldhilfe für die am stärksten gefährdeten vertriebenen Familien aufgestockt. Im Laufe des Jahres 2021 unterstützte das UNHCR 1,1 Millionen vertriebene und gefährdete Menschen und verhalf 3 Millionen Menschen zu einem besseren Zugang zu Infrastruktur und Dienstleistungen.

Die Fähigkeit des UNHCR und seiner Partner, die Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Notsituation und zur Reaktion darauf weiter zu verstärken, hängt in hohem Maße von der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Ressourcen ab.

„Der Privatsektor ist seit langem ein wichtiger Partner für das UNHCR. Innovative, gemeinschaftliche Bemühungen wie diese Mars-Panda-Auktion ermöglichen es uns, ein breites Publikum anzusprechen, um Ressourcen zur Unterstützung dringend benötigter humanitärer Maßnahmen zu mobilisieren", sagte Ann Moey, Partnerships Lead (für Singapur), UNHCR.

NFTs oder nicht-fungible Token sind digitale Sammlerstücke, die durch einen Code in einem dezentralen digitalen Hauptbuch, der Blockchain, dargestellt werden. Jede NFT kann wie ein physischer Gegenstand gekauft und verkauft werden, aber die Blockchain speichert eine unveränderliche Aufzeichnung des Eigentums und der Transaktionsgeschichte. NFTs erlebten im vergangenen Jahr einen kometenhaften Aufstieg, wobei das teuerste Exemplar für fast 70 Millionen USD beim Auktionshaus Christieʼs versteigert wurde.

Mars Panda ist eine einzigartige Plattform mit einem KYC-Verfahren (Know-Your-Customer), das jeden Kunden bei der Eröffnung eines Kontos identifiziert und verifiziert. Dies hat dazu geführt, dass sie als NFT-Plattform für die erste NFT-Wohltätigkeitsauktion in Singapur ausgewählt wurde, Blockchain for Good by Blockchain Association of Singapore, die im September 2021 mehr als 400.000 SGD$ für den National Trade Union Council U-Care Fund einbrachte und anschließend auch die singapurische Lokalzeitung The Straits Times bei ihrer allerersten NFT-Auktion unterstützt, bei der über SGD$21.000 für den Straits Times School Pocket Money Fund gesammelt wurden.

Hinweis an die Redaktion: Mars Panda wartet derzeit auf die Genehmigung des Singapore Commissioner of Charities für die Durchführung von Kampagnenaktivitäten in Singapur. In der Zwischenzeit wird die Kampagne außerhalb von Singapur beginnen und die Einwohner von Singapur von der Teilnahme ausschließen.

Informationen zu Mars Panda

Mars Panda ist ein vollständiges Ökosystem, das aus folgenden Komponenten besteht:

NFT-Marktplatz

Spiele-Ökosystem bestehend aus nativem Mars Panda-Spiel mit NFT-Spiel und Play-to-Earn-Elementen

Dezentralisierte Finanzierung (DeFi) und TradeFi

Unser Ziel ist es, Mainstream eCommerce und Gaming mit der Kryptowelt von NFTs und DeFi auf einer nahtlosen, einheitlichen Plattform zu vereinen die sich zu einem allumfassenden Metaverse entwickeln wird.

Sie finden uns auf:

Website | Telegramm | Twitter | Facebook | LinkedIn | Medium

Medienkontakt:

Nicole Chua, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736239/1.jpg

SOURCE Mars Panda