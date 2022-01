Se lanzó una subasta benéfica de NFT para ayudar a afganos desplazados vulnerables

"La incesante afluencia de riqueza y el interés en los NFT son los ingredientes perfectos para convertirlos en una fuerza para el bien. Los NFT han facultado a todas las personas para que conviertan su arte y creatividad en acciones significativas dirigidas a abordar problemas sociales y humanitarios", afirmó Kevin Pang, director ejecutivo de Mars Panda World.

Entre los colaboradores VIP se encuentran Khaled Hosseini y Neil Gaiman, autores de renombre mundial y Embajadores de Buena Voluntad del ACNUR, Dan Williams, ilustrador, y Phra Medhivajirodom, Venerable tailandés y patrocinador del ACNUR.

Neil Gaiman donó una película producida por el ACNUR de su poema Lo que necesitas para estar abrigado ("What You Need To Be Warm"), que incluye un mensaje nunca antes publicado de Neil sobre la escritura del poema y su desarrollo cinematográfico. Los adjudicatarios de estos NFT también recibirán una copia de The Sandman firmado por Neil Gaiman con un mensaje personalizado.

Dan Williams ha donado 17 ilustraciones originales a tinta y acuarela de Súplica a la mar , una novela breve de Khaled Hosseini (autor de Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos. Los adjudicatarios también recibirán una copia de Súplica a la mar firmada por Khaled.

El Venerable Phra Medhivajirodom pintó un cuadro de un solo trazo específicamente para esta subasta benéfica. También bendijo la obra de arte para el Año Nuevo.

Los NFT VIP se subastarán solo durante una semana, entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2022. Los NFT de otros contribuyentes como el club Valencia F. C., Hunn Wai y Dark Zodiac serán subastados desde el 7 de febrero hasta el 4 de marzo de 2022.

En los últimos meses, la situación humanitaria en Afganistán ha empeorado drásticamente, lo que ha dado lugar a nuevos desplazamientos importantes de civiles. Un total de 24,4 millones de personas, lo que constituye el 55 % de la población, necesitan asistencia humanitaria en 2022, un impactante aumento del 30 % con respecto al año pasado.

Además, el duro clima invernal ha obligado a cerrar las carreteras en muchas provincias e interrumpir vuelos hacia y desde el aeropuerto de Kabul, incluso aquellos que transportan personal y suministros de asistencia ante emergencias.

A pesar de esto, la respuesta del ACNUR ante emergencias en Afganistán continúa. La agencia humanitaria ha incrementado el apoyo invernal y la asistencia en dinero para ayudar a las familias desplazadas más vulnerables. En el transcurso de 2021, el ACNUR prestó asistencia a 1,1 millones de personas desplazadas vulnerables y ayudó a 3 millones de personas a tener un mejor acceso a la infraestructura y los servicios.

La capacidad del ACNUR y sus asociados para intensificar aún más las intervenciones de preparación y respuesta ante emergencias depende en gran medida de la disponibilidad oportuna de recursos.

"El sector privado ha sido durante mucho tiempo un socio fundamental para el ACNUR. Los esfuerzos innovadores y colaborativos como esta subasta de Mars Panda nos permiten llegar a un audiencia diversa a fin de movilizar recursos en apoyo de una acción humanitaria muy necesaria", sostuvo Ann Moey, directora de Alianzas (para Singapur) del ACNUR.

Los NFT o tokens no fungibles son artículos coleccionables digitales representados por un código en un libro contable digital descentralizado llamado cadena de bloques. Los NFT se pueden comprar y vender como artículos físicos, pero la cadena de bloques mantiene un registro inalterable de su propiedad e historial de transacciones. Los NFT experimentaron un gran aumento el año pasado, y el más costoso se vendió por casi USD 70 millones en la casa de subastas Christie's.

Mars Panda es una plataforma única que lleva a cabo un proceso de conocimiento del cliente (KYC) para identificar y verificar a cada uno de ellos cuando abren una cuenta. Esto le permitió ser elegida como la plataforma NFT que respalde la subasta benéfica NFT inaugural de Singapur, Blockchain for Good de Blockchain Association of Singapore, la cual recaudó más de SGD 400,000 en septiembre de 2021 para el Fondo U-Care del Consejo Nacional de Sindicatos y posteriormente también apoyó al periódico local de Singapur, The Straits Times, con su primera subasta de NFT, donde se recaudaron más de SGD 21,000 para el The Straits Times School Pocket Money Fund.

Nota para los editores: Mars Panda está esperando la aprobación del Comisionado de Organizaciones Benéficas de Singapur para llevar a cabo actividades de campaña en Singapur. Mientras tanto, la campaña se iniciará fuera de Singapur y excluirá a los residentes de dicho país de participar.

Acerca de Mars Panda

Mars Panda es un ecosistema completo que consta de:

Mercado de NFT

Ecosistema de juegos compuesto por el juego nativo de Mars Panda con juego NFT y elementos P2E (jugar para ganar)

Finanzas descentralizadas (DeFi) y TradeFi

Nuestro objetivo es fusionar el comercio electrónico y los juegos convencionales con el mundo de las criptomonedas de los NFT y DeFi en una plataforma unificada y fluida que evolucionará en un metaverso que abarcará todo.

Encuéntrenos en:

Sitio web | Telegram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Medium

