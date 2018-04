LemoChain permet aux entreprises de créer des marchés de données s'appuyant sur une blockchain

LemoChain va permettre aux entreprises de développer leurs propres marchés de données, ce qui représente la première véritable application commerciale de la technologie blockchain. Des données précieuses, qui contribuent aux ventes, à l'acquisition et à la fidélisation de clients et à d'autres objectifs stratégiques, peuvent être achetées et vendues avec des jetons LEMO, qui seront disponibles à compter du 2 avril.

L'entreprise va offrir 200 millions de jetons numériques LEMO au prix de 1 Ethereum (ETH) par jeton, pour 9 000 jetons LEMO, dans une ICO représentant une valeur totale de 9 millions de dollars.

Les investisseurs qui achètent des LEMO dans le cadre de l'ICO se verront offrir un kit de développement logiciel et une interface de programmation avancée qui pourront être utilisés pour créer un marché des données. Une fois que les entreprises ont créé leurs propres marchés, elles peuvent acheter et vendre des données - ce qui est vérifié par LemoChain - les unes aux autres, en utilisant LEMO comme devise.

« Nous allons être la première entreprise à connecter la technologie de la blockchain et des contrats intelligents aux entreprises d'une manière qui fait sens », a déclaré Andrew Ma, PDG et cofondateur de LemoChain. « Toute entreprise a besoin de nouveaux outils pour croître plus rapidement, et les données constituent l'outil le plus précieux de tous. Grâce à notre plateforme, les entreprises pourront avoir une totale confiance dans les données qu'elles achètent. Notre infrastructure décentralisée signifie que les transactions peuvent être réalisées par le biais de contrats intelligents avec lesquels il est impossible de tricher. »

LemoChain, fondée par l'association à but non lucratif Lemo Foundation, est en train de créer le premier écosystème de circulation de données décentralisé au monde, ce qui permet un échange ouvert et efficace des données commerciales structurées. S'appuyant sur la technologie blockchain, le « protocole de transfert de valeur par contrat intelligent » de l'entreprise permet l'échange de données P2P et B2B à travers une plate-forme applicative décentralisée, adaptée à toute une gamme de secteurs, notamment l'éducation, les réseaux sociaux, les jeux, le recrutement et la finance.

L'entreprise collabore d'ores et déjà avec des entreprises aux États-Unis et en Chine, notamment CyberMiles, School Spirit, China Education Innovation Alliance, Hui SaaS, Panda Driving, pour ne citer qu'elles.

La technologie de LemoChain et la gouvernance exhaustive de l'écosystème faciliteront la mise en place d'une plate-forme globale pour le lancement de données à grande échelle.

« De nombreuses plateformes de contrats intelligents existantes ont eu du mal à se rapprocher d'une véritable logique d'entreprise en raison de la distance technologique qui existe par rapport à l'activité quotidienne », a déclaré M. Ma. « LemoChain est l'entreprise qui va changer la donne en la matière. Nous sommes en train de créer un protocole universel de transfert de données en ligne, digne de la plus grande confiance. »

À propos de LemoChain

LemoChain est en plein développement d'un écosystème décentralisé de circulation des données, axé sur la facilitation d'un échange ouvert et efficace des données commerciales structurées. S'appuyant sur la technologie blockchain, le « protocole de transfert de valeur par contrat intelligent » de LemoChain peut réaliser un échange de données P2P et B2B à travers une plate-forme applicative décentralisée, adaptée à une large gamme de secteurs. L'entreprise a été fondée par la Fondation Lemo, une organisation conçue pour stimuler la croissance de la R & D, la transparence de la gouvernance et le développement général de l'écosystème LemoChain.

