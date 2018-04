Met LemoChain kunnen bedrijven op blockchain gebaseerde datamarkten creëren

LemoChain zal bedrijven in staat stellen om hun eigen datamarkten te ontwikkelen, wat neerkomt op de eerste echte zakelijke toepassing van blockchain-technologie. Waardevolle gegevens, die zullen helpen bij de verkoop, klantenwerving, retentie en andere strategische doelen, kunnen met LEMO-tokens gekocht en verkocht worden, en zullen vanaf 2 april beschikbaar zijn.

Het bedrijf zal voor 200 miljoen digitale LEMO-tokens aanbieden voor de prijs van 1 Ethereum (ETH)-token voor 9.000 LEMO-tokens in een ICO met een totale waarde van $ 9 miljoen.

Beleggers die tijdens de ICO LEMO's kopen zullen een softwareontwikkelingskit en een geavanceerde programmeerinterface aangeboden krijgen die gebruikt kunnen worden voor het opbouwen van een gegevensmarktplaat. Zodra bedrijven hun eigen marktplaatsen hebben gecreëerd, kunnen zij verkoopgegevens, die door LemoChain geverifieerd zijn, kopen en verkopen aan andere gebruikers van LEMO-valuta.

"Wij zullen het eerste bedrijf zijn dat blockchain- en smart-contracttechnologie op een betekenisvolle manier met bedrijven verbindt," aldus Andrew Ma, CEO en medeoprichter van LemoChain. "Elk bedrijf heeft nieuwe instrumenten nodig om sneller te kunnen groeien, en data is het meest waardevolle instrument. Als gevolg van ons platform, kunnen bedrijven volledig vertrouwen op de gegevens die ze kopen. Onze gedecentraliseerde infrastructuur betekent dat transacties kunnen worden uitgevoerd met behulp van slimme contracten, waar niet mee geknoeid kan worden."

LemoChain, opgericht door de non-profitorganisatie Lemo Foundation, creëert 's werelds eerste gedecentraliseerde ecosysteem voor gegevenscirculatie, waarmee een effectieve open uitwisseling van gestructureerde bedrijfsgegevens mogelijk gemaakt wordt. Het 'Smart-Contract Value Transfer Protocol' dat gebouwd is op blockchain-technologie, realiseert een P2P en B2B gegevensuitwisseling via een gedecentraliseerd toepassingsplatform, geschikt voor een verscheidenheid aan industrieën, waaronder onderwijs, sociale netwerken, gaming, werving en financiering.

Het bedrijf werkt reeds samen met bedrijven in zowel de VS als China, waaronder met CyberMiles, School Spirit, de China Education Innovation Alliance, Hui SaaS, Panda Driving en andere bedrijven.

LemoChains technologie en uitgebreide beheer van het ecosysteem zal een allesomvattend platform faciliteren voor wijdverbreide pionierswerk op het gebied van gegevensuitwisseling.

"Veel bestaande smart-contract-platforms hebben moeite om aansluiting te vinden met de echte bedrijfslogica als gevolg van de technologische afstand met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken," aldus de heer Ma. "LemoChain is het bedrijf dat hier verandering in zal brengen. We creëren een universeel protocol voor online gegevensoverdracht dat betrouwbaar is."

Chat met het team Telegram om meer te weten te komen over LemoChain's aanstaande ICO.

Over LemoChain

LemoChain ontwikkelt een gedecentraliseerd ecosysteem voor gegevenscirculatie gericht op het faciliteren van effectieve open uitwisseling van gestructureerde bedrijfsgegevens. LemoChains 'Smart-Contract Value Transfer Protocol' dat gebouwd is op blockchain-technologie, kan een P2P en B2B gegevensuitwisseling realiseren via een gedecentraliseerd toepassingsplatform geschikt voor een verscheidenheid aan industrieën. Het bedrijf is opgericht door The Lemo Foundation, een organisatie ontworpen om de groei van onderzoek en ontwikkeling, bestuurstransparantie en de algemene ontwikkeling van het LemoChain-ecosysteem te stimuleren.

Breng een bezoek aan onze website op www.lemochain.com .

CONTACTPERSOON MEDIA:

Rose Lee

SSPR

703-371-5840

rlee@sspr.com

SOURCE LemoChain

Related Links

https://www.lemochain.com