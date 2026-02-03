Lemon Learning acquiert Aidaxis et étend sa couverture aux applications desktop

Lemon Learning annonce l'acquisition d'Aidaxis pour renforcer sa couverture des applications desktop et accélérer sa feuille de route IA, afin d'accompagner les entreprises dans des environnements IT hybrides.

PARIS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Lemon Learning, plateforme d'adoption digitale (Digital Adoption Platform – DAP), annonce l'acquisition d'Aidaxis, spécialiste des solutions pour applications desktop (client lourd) et des technologies d'intelligence artificielle. Cette opération permet à Lemon Learning d'étendre sa couverture au-delà des applications web afin d'accompagner les grandes organisations évoluant dans des environnements IT hybrides, mêlant SaaS, outils internes et applications desktop stratégiques. Les termes de l'opération ne sont pas communiqués.

Une plateforme unifiée, du web au desktop

Depuis plus de dix ans, Lemon Learning aide les organisations à accélérer l'adoption en guidant les collaborateurs directement dans leurs applications métier. La plateforme est aujourd'hui utilisée par plus de 200 clients dans plus de 70 pays, sur des cas d'usage variés : CRM, ERP, SIRH, achats, finance, logiciels sectoriels et applications critiques.

Avec l'intégration des technologies et de l'expertise d'Aidaxis, Lemon Learning étend désormais ses projets d'adoption digitale aux applications desktop, ouvrant de nouveaux cas d'usage pour les entreprises qui s'appuient sur des systèmes hérités et des logiciels client lourd complexes tout en conservant une approche unifiée du pilotage et de l'expérience utilisateur.

Renforcement des capacités d'innovation en IA

Dans le cadre de cette acquisition, Lemon Learning intègre de nouveaux collaborateurs disposant d'une solide expertise en recherche en IA, notamment sur les modèles de machine learning, les systèmes d'assistance intelligente et l'optimisation des interactions homme–machine. Cette approche « research-driven » renforce la capacité d'innovation de Lemon Learning sur le long terme et son aptitude à délivrer des fonctionnalités d'IA scalables, fiables et orientées usage.

Une offre IA déjà adoptée à grande échelle

Lemon Learning poursuit en parallèle l'accélération de sa feuille de route IA. Son offre propulsée par l'IA est désormais utilisée par une majorité de ses clients, afin de proposer une assistance in-app, contextualisée, qui améliore l'autonomie, réduit les erreurs et accélère l'onboarding. Parmi les innovations récentes :

Guide Checkers : vérification automatique qu'un guide ou processus a été correctement réalisé, pour renforcer conformité et fiabilité opérationnelle.

: vérification automatique qu'un guide ou processus a été correctement réalisé, pour renforcer conformité et fiabilité opérationnelle. Assistance IA contextuelle : interactions intelligentes adaptées au contexte en temps réel, guidant l'utilisateur étape par étape.

: interactions intelligentes adaptées au contexte en temps réel, guidant l'utilisateur étape par étape. Analytics d'adoption avancés : données d'usage actionnables pour mesurer l'impact et le ROI, identifier les points de friction (process, saisie, parcours), analyser la sous-utilisation des licences et ajuster les contenus en temps réel afin de piloter la transformation digitale à grande échelle.

« Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre vision : construire une plateforme d'adoption digitale universelle, capable de s'intégrer de manière transparente à tous les environnements applicatifs, du web au desktop. L'arrivée d'équipes disposant d'une expertise approfondie en recherche en IA renforce notre capacité à innover durablement et à délivrer des solutions intelligentes, robustes et adaptées aux exigences des entreprises. » Pierre Leroux, Fondateur et CEO de Lemon Learning

À propos de Lemon Learning

Lemon Learning est une plateforme d'adoption digitale qui aide les organisations à garantir l'utilisation efficace de leurs applications métier. En intégrant des guides interactifs directement dans les logiciels, combinés à des capacités avancées d'IA et à des analytics robustes, Lemon Learning permet d'accélérer l'onboarding, de réduire les coûts de support et de sécuriser la réussite des initiatives de transformation digitale.

À propos d'Aidaxis

Créée fin 2016 à Lyon, Aidaxis était un éditeur français spécialisé dans l'assistance à l'usage directement dans l'interface des logiciels, avec un focus historique sur les applications desktop (client lourd). Après son acquisition, son équipe et sa technologie rejoignent Lemon Learning afin d'accélérer le déploiement de projets d'adoption sur des environnements desktop stratégiques.

CONTACT: Sarah CHOHAN, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2873534/Lemon_Learning_Logo.jpg