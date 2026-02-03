Lemon Learning übernimmt Aidaxis, um sein Angebot an Desktop-Anwendungen zu erweitern

Lemon Learning gibt die Übernahme von Aidaxis bekannt, um sein Angebot an Desktop-Anwendungen zu erweitern und seine Führungsposition im Bereich der künstlichen Intelligenz zu stärken.

PARIS, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lemon Learning, eine führende europäische Digital Adoption Platform (DAP), hat die Übernahme von Aidaxis bekannt gegeben, einem Spezialisten für Desktop-Anwendungslösungen und fortschrittliche Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Lemon Learning, sein Angebot über webbasierte Anwendungen hinaus zu erweitern und nun auch Projekte mit Desktop-Anwendungen zu unterstützen, wodurch ein akuter Bedarf großer Unternehmen mit komplexen und hybriden IT-Umgebungen gedeckt wird.

Im Rahmen der Übernahme bringt das neue technische Team auch fundiertes Fachwissen im Bereich der KI-Forschung mit, insbesondere in den Bereichen maschinelle Lernmodelle, intelligente Assistenzsysteme und Optimierung der Mensch-Computer-Interaktion. Dieser forschungsorientierte Hintergrund stärkt die langfristigen Innovationsfähigkeiten von Lemon Learning weiter und festigt seine Fähigkeit, skalierbare, zuverlässige und KI-gesteuerte Funktionen bereitzustellen.

Eine digitale Adoptionsplattform für webbasierte und Desktop-Umgebungen

Lemon Learning wurde vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, die Akzeptanz ihrer Anwendungen zu steigern, indem es Mitarbeiter direkt in ihren Geschäftsanwendungen anleitet. Heute wird die Plattform von über 200 Kunden in mehr als 70 Ländern genutzt und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter CRM, ERP, HRIS, Finanzsysteme, branchenspezifische Software und unternehmenskritische SaaS-Anwendungen.

Nach der Integration der Technologien und des Fachwissens von Aidaxis kann Lemon Learning nun digitale Einführungsprojekte für strategische Desktop-Anwendungen umsetzen und damit neue Anwendungsfälle für Unternehmen erschließen, die auf Legacy-Systemen und komplexer clientbasierter Software basieren.

Eine ausgereifte KI-Lösung, die bereits von der Mehrheit der Kunden eingesetzt wird

Parallel dazu treibt Lemon Learning die Umsetzung seiner Roadmap für künstliche Intelligenz weiter voran. Das KI-gestützte Angebot wird mittlerweile von einer Mehrheit der Kunden genutzt und ermöglicht intelligente, kontextbezogene Unterstützung direkt innerhalb der Anwendungen, um die Autonomie der Benutzer zu verbessern, Fehler zu reduzieren und die Einarbeitung erheblich zu beschleunigen. Zu den jüngsten Produktinnovationen gehören:

Parallel dazu treibt Lemon Learning die Umsetzung seiner Roadmap für künstliche Intelligenz weiter voran. Das KI-gestützte Angebot wird mittlerweile von einer Mehrheit der Kunden genutzt und ermöglicht intelligente, kontextbezogene Unterstützung direkt innerhalb der Anwendungen, um die Autonomie der Benutzer zu verbessern, Fehler zu reduzieren und die Einarbeitung erheblich zu beschleunigen. Zu den jüngsten Produktinnovationen gehören:

Guide Checkers – eine fortschrittliche Funktion, die automatisch überprüft, ob eine Anleitung oder ein Prozess korrekt abgeschlossen wurde, und so die Compliance und Betriebssicherheit verbessert.

– eine fortschrittliche Funktion, die automatisch überprüft, ob eine Anleitung oder ein Prozess korrekt abgeschlossen wurde, und so die Compliance und Betriebssicherheit verbessert. Kontextbezogene KI-Unterstützung – intelligente Interaktionen, die sich an den Echtzeitkontext des Benutzers anpassen und ihn Schritt für Schritt anleiten.

– intelligente Interaktionen, die sich an den Echtzeitkontext des Benutzers anpassen und ihn Schritt für Schritt anleiten. Erweiterte Adoptionsanalyse – leistungsstarke Einblicke, mit denen Unternehmen die Auswirkungen messen, Reibungspunkte identifizieren und groß angelegte Initiativen zur digitalen Transformation steuern können.

„Diese Übernahme passt perfekt zu unserer Vision: den Aufbau einer universellen Plattform für die digitale Adoption, die sich nahtlos in alle Anwendungsumgebungen integrieren lässt, vom Web bis zum Desktop. Die Aufnahme von Teams mit fundierter Expertise in der grundlegenden KI-Forschung stärkt unsere Fähigkeit, nachhaltig innovativ zu sein und unseren Kunden intelligente Lösungen auf Unternehmensniveau zu bieten", so Pierre Leroux, Gründer und CEO von Lemon Learning.

Über Lemon Learning

Lemon Learning ist eine digitale Adoptionsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die effektive Nutzung ihrer Geschäftsanwendungen sicherzustellen. Durch die Einbettung interaktiver Anleitungen direkt in die Software, kombiniert mit fortschrittlichen KI-Funktionen und robusten Analysen, ermöglicht Lemon Learning Unternehmen, die Einarbeitung zu beschleunigen, Supportkosten zu senken und den Erfolg ihrer Initiativen zur digitalen Transformation sicherzustellen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2873534/Lemon_Learning_Logo.jpg

KONTAKT: Sarah CHOHAN, [email protected]