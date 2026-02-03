Lemon Learning adquiere Aidaxis para ampliar su cobertura más allá del SaaS, incluyendo aplicaciones de escritorio.

Lemon Learning anuncia la adquisición de Aidaxis para ampliar su cobertura de aplicaciones de escritorio y reforzar su liderazgo en inteligencia artificial.

PARÍS, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lemon Learning, líder europeo en plataformas de adopción digital, ha anunciado la adquisición de Aidaxis, una empresa líder en aplicaciones de escritorio y en tecnologías de inteligencia artificial. Este movimiento estratégico permite a Lemon Learning ampliar su oferta más allá de las aplicaciones web y dar soporte a proyectos que incluyen aplicaciones de escritorio, respondiendo a una necesidad clave de las grandes empresas que operan en entornos de TI complejos e híbridos.

Como parte de la adquisición, el equipo técnico que se incorpora aporta una sólida experiencia en investigación en inteligencia artificial, especialmente en modelos de aprendizaje automático, sistemas de asistencia inteligente y optimización de la interacción humano-máquina. Este enfoque basado en la investigación refuerza aún más las capacidades de innovación a largo plazo de Lemon Learning y consolida su capacidad para ofrecer soluciones escalables, fiables y basadas en IA.

Una plataforma de adopción digital que cubre entornos web y de escritorio

Fundada hace más de una década, Lemon Learning ayuda a las organizaciones a impulsar la adopción de sus herramientas digitales guiando a los empleados directamente dentro de sus aplicaciones de negocio. Actualmente, la plataforma es utilizada por más de 200 clientes en más de 70 países y da soporte a una amplia variedad de casos de uso, incluidos CRM, ERP, HRIS, sistemas financieros, software específico de la industria y aplicaciones SaaS críticas para el negocio.

Gracias a la integración de las tecnologías y la experiencia de Aidaxis, Lemon Learning puede ahora desplegar proyectos de adopción digital sobre aplicaciones estratégicas de escritorio, desbloqueando nuevos casos de uso para las empresas que dependen de sistemas heredados y de herramientas complicadas.

Una oferta de IA madura, ya adoptada por la mayoría de los clientes

En paralelo, Lemon Learning continúa acelerando su hoja de ruta en inteligencia artificial. Su oferta impulsada por IA ya cuenta con la adopción de la mayoría de sus clientes y permite ofrecer asistencia inteligente y contextual directamente dentro de las aplicaciones, mejorando la autonomía de los usuarios, reduciendo errores y acelerando significativamente el onboarding. Entre las últimas innovaciones del producto se incluyen:

Guide Checkers — una funcionalidad avanzada que verifica automáticamente si una guía o un proceso se ha completado correctamente, mejorando el cumplimiento y la fiabilidad operativa.

Asistencia de IA contextual — interacciones inteligentes que se adaptan al contexto del usuario en tiempo real y lo guían paso a paso.

— interacciones inteligentes que se adaptan al contexto del usuario en tiempo real y lo guían paso a paso. Analítica avanzada de adopción — potentes datos que permiten a las organizaciones medir el impacto, identificar puntos de fricción y pilotar iniciativas de transformación digital a gran escala.

"Esta adquisición encaja perfectamente con nuestra visión: construir una plataforma universal de adopción digital capaz de integrarse de forma fluida en todos los entornos de aplicación, desde la web hasta el escritorio. La incorporación de equipos con una profunda experiencia en investigación fundamental en IA refuerza de manera significativa nuestra capacidad para innovar de forma sostenible y ofrecer soluciones inteligentes y de nivel empresarial a nuestros clientes", declaró Pierre Leroux, fundador y CEO de Lemon Learning.

Sobre Lemon Learning

Lemon Learning es una plataforma de adopción digital que ayuda a las organizaciones a garantizar un uso eficaz de sus aplicaciones. Mediante la integración de guías interactivas directamente en el software, combinadas con capacidades avanzadas de inteligencia artificial y analítica robusta, Lemon Learning permite a las empresas acelerar el onboarding, reducir los costes de soporte y asegurar el éxito de sus iniciativas de transformación digital.

CONTACTO: Sarah CHOHAN, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2873534/Lemon_Learning_Logo.jpg