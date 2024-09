L'engagement de Piramal Pharma en matière de GES validé et approuvé par la SBTi

Piramal Pharma s'est engagé à réduire ses émissions de GES pour les champs d'application 1, 2 et 3 d'ici 2030

BOMBAY, Inde, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), l'une des principales entreprises pharmaceutiques mondiales, s'est engagé sur la voie du développement durable, l'initiative Science Based Targets (SBTi) ayant officiellement validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme de l'entreprise. Cette validation s'aligne sur le mot d'ordre de Piramal Pharma, « Doing Well and Doing Good », qui oriente ses stratégies commerciales et renforce l'engagement de l'entreprise à réaliser des progrès constants et mesurables en vue d'un avenir plus durable.

Piramal Pharma Limited s'est engagé à réduire de 42 % les émissions absolues de GES des catégories 1 et 2 d'ici à l'exercice 2030, avec 2022 comme année de référence. Piramal Pharma Limited s'est également engagé à réduire de 25 %, dans le même délai, les émissions absolues de GES du champ d'application 3 provenant des biens et services achetés, des activités liées aux combustibles et à l'énergie, du transport et de la distribution en amont et de l'utilisation des produits vendus. Piramal Pharma est ainsi la troisième entreprise pharmaceutique internationale implantée en Inde à recevoir l'approbation de la SBTi.

S'exprimant sur cette étape cruciale, Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, déclare : « Le développement durable est au cœur de notre stratégie commerciale, et l'approbation de la SBTi renforce notre engagement continu à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à nous aligner sur les objectifs mondiaux en matière d'action pour le climat. Il s'agit d'une étape cruciale de notre feuille de route en matière de développement durable, et nous nous engageons à jouer notre rôle dans la mise en œuvre de changements environnementaux significatifs dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Pour renforcer encore notre engagement, nous sommes également en train d'élaborer un plan global de réduction des émissions de carbone, qui sera bientôt dévoilé.Bien que nous ayons parcouru un long chemin, à bien des égards, notre parcours en matière de durabilité ne fait que commencer ».

Collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund (WWF), l'initiative Science Based Targets (SBTi) guide les entreprises dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Elle fournit une voie claire pour une croissance en précisant l'ampleur et la rapidité de la réduction des émissions pour limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

Pour plus d'informations sur les efforts de réduction des GES de Piramal Pharma et sur son engagement en faveur de l'initiative Science Based Targets, veuillez consulter le site https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard/ .

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise complexe de génériques hospitaliers ; et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. En outre, PPL détient un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part de Carlyle Group.

*Comprend une installation grâce à un investissement minoritaire dans Yapan Bio.

