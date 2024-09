Treibhausgasverpflichtung von Piramal Pharma durch die SBTi validiert und genehmigt

Piramal Pharma hat sich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen für Scope 1, 2 und 3 bis 2030 zu reduzieren.

MUMBAI, Indien, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat sich auf den Weg der Nachhaltigkeit begeben: Die Science Based Targets Initiative (SBTi) hat die kurzfristigen Ziele des Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen offiziell bestätigt. Diese Validierung steht im Einklang mit dem Kernziel von Piramal Pharma: „Doing Well and Doing Good", das die Geschäftsstrategien des Unternehmens vorantreibt und die Verpflichtung des Unternehmens stärkt, konsequente, messbare Fortschritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu machen.

Piramal Pharma Limited hat sich verpflichtet, die absoluten THG-Emissionen nach Scope 1 und 2 bis zum GJ 2030 um 42 % zu reduzieren, ausgehend von einem Basisjahr im GJ 2022. Piramal Pharma Limited hat sich außerdem verpflichtet, die absoluten Scope-3-THG-Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen, Treibstoff- und energiebezogenen Aktivitäten, vorgelagerten Transporten und Vertrieb sowie der Verwendung verkaufter Produkte innerhalb desselben Zeitrahmens um 25 % zu reduzieren. Damit ist Piramal Pharma das dritte globale Pharmaunternehmen in Indien, das von der SBTi eine Zulassung erhält.

Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte zu diesem entscheidenden Schritt nach vorn: „Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie, und die Genehmigung von der SBTi bekräftigt unser anhaltendes Engagement für die Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen und die Ausrichtung auf die globalen Klimaschutzziele. Dies ist ein entscheidender Schritt in unserem umfassenderen Nachhaltigkeitsplan, und wir sind entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, sinnvolle Umweltveränderungen in der gesamten Pharmabranche voranzutreiben. Um unser Engagement weiter zu verstärken, sind wir auch dabei, einen umfassenden Plan zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes zu entwickeln, der in Kürze vorgestellt werden soll.Wir haben in vielerlei Hinsicht einen langen Weg zurückgelegt, auf unserer Reise in Sachen Nachhaltigkeit stehen wir gerade am Anfang."

Die Initiative „Science Based Targets" (SBTi), eine Zusammenarbeit zwischen dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact (UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund (WWF), leitet Unternehmen bei der Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen an. Sie gibt einen klaren Weg für zukunftssicheres Wachstum vor, indem sie festlegt, wie viel und wie schnell die Emissionen gesenkt werden müssen, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.

* Einschließlich eine Anlage durch eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio

