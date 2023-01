L'entreprise industrielle suisse Georg Fischer (GF) fait appel à DXC Technology pour transformer le lieu de travail

DXC Technology va renforcer le personnel international de GF grâce à des solutions basées sur le cloud

SCHAFFHAUSEN, Suisse, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC) a obtenu un contrat pluriannuel de l'entreprise industrielle mondiale Georg Fischer (GF). Grâce à cet accord de cinq ans, DXC aidera GF à numériser l'expérience de travail de ses milliers d'employés à travers le monde.

Basé en Suisse, GF est un leader dans les solutions durables permettant le transport sécurisé de l'eau et d'autres liquides, les composants de moulage légers et les technologies de fabrication de haute précision. GF est en train de créer un hub numérique centralisé pour ses employés, offrant une vue en temps réel des opérations commerciales et permettant une prise de décision basée sur les données.

GF utilisera les solutions Modern Workplace de DXC pour créer un environnement de travail numérique basé sur les technologies Microsoft et ServiceNow. L'infrastructure modernisée augmentera la flexibilité et permettra de partager virtuellement des conceptions, des flux de travail et des fichiers via un réseau centralisé, améliorant ainsi la productivité et la connectivité entre collègues.

« Avec 15 000 employés répartis dans 34 pays et 139 entreprises, dont 61 sites de production, une collaboration efficace entre les employés à l'échelle mondiale est essentielle à la réussite », a déclaré Uwe Kuehne, DSI chez GF. « Grâce aux dernières technologies numériques, nous pouvons rapprocher les gens, personnaliser leur expérience et générer des équipes très performantes. »

Grâce à ServiceNow Strategic Business Group de DXC, GF améliorera également sa capacité à gérer et à résoudre les problèmes informatiques à l'aide de processus de gestion numérique des incidents. DXC exploitera un logiciel en libre-service pour la gestion des actifs et des appareils, contribuant ainsi à minimiser les perturbations au sein de l'organisation de GF.

« Alors que les fabricants se tournent vers le paysage numérique, ils sont confrontés à des défis d'intégration de nouvelles solutions avec leurs systèmes et processus informatiques existants », a déclaré Chris Halbard, président EMEA de DXC Technology. « Grâce à notre réputation d'excellence et à nos partenariats de premier plan avec ServiceNow et Microsoft, nous sommes bien placés pour soutenir des organisations de premier plan telles que GF dans leurs parcours de transformation. »

Dans le cadre de cet accord, DXC fournira des services de support pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs mobiles et les ordinateurs virtuels, y compris Microsoft Windows 11. DXC, Microsoft et GF travailleront ensemble pour aligner le parc actuel sur la feuille de route de la transformation.

À propos de Georg Fischer

GF - avec ses trois divisions GF Piping Systems, GF Casting Solutions et GF Machining Solutions - offre des produits et des solutions qui permettent le transport sécurisé de liquides et de gaz, ainsi que des composants de moulage légers et des technologies de fabrication de haute précision. En tant que leader en matière de durabilité et d'innovation, GF s'efforce de réaliser une croissance rentable tout en offrant une valeur supérieure à ses clients depuis plus de 200 ans. Fondée en 1802, la société a son siège social en Suisse et est présente dans 34 pays avec 139 sociétés, dont 61 sont des sites de production. Les 15 111 employés de GF dans le monde ont généré un chiffre d'affaires de 3 722 millions de francs suisses en 2021.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentiels tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

