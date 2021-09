LEO Pharma et Veeva Systems s'associent pour des essais numériques centrés sur le patient

En s'appuyant sur son succès avec la suite Veeva Clinical Operations, LEO Pharma achèvera sa standardisation sur la technologie clinique Veeva existante, sera un des premiers à adopter les futures solutions Veeva et contribuera à façonner la feuille de route des essais numériques Veeva. En adoptant la technologie et des processus commerciaux optimisés, LEO Pharma prévoit d'atteindre les objectifs suivants tout en maintenant les normes les plus élevées en matière d'exactitude des données, de conformité réglementaire et de sécurité des patients :

Amélioration significative de l'expérience du patient

Diversité accrue des patients grâce à des essais décentralisés

Plus grande précision des données cliniques

Réduction de 25 % du coût des essais cliniques

Réduction de 25 % du temps d'essai clinique

LEO Pharma utilisera la suite intégrée de produits cliniques Veeva, y compris eTMF, CTMS, CDMS, Site Connect, eConsent, ePRO, Virtual Visits et eSource.

« Nous étions en train d'explorer les moyens de transformer les essais cliniques, mais la COVID-19 a accéléré ce processus. En réagissant rapidement à l'évolution de la dynamique du marché, nous avons permis à nos essais de se poursuivre sans délai. Le partenariat avec Veeva soutient notre stratégie 2030, car il nous aidera à offrir des traitements innovants aux patients plus rapidement tout en soutenant une entreprise plus durable », a déclaré Jörg Möller, vice-président exécutif et chef de la R&D chez LEO Pharma. « Les résultats obtenus par Veeva en termes d'excellence des produits en font le partenaire idéal à long terme pour nous aider à atteindre cet objectif, ce qui nous permet de mieux et plus rapidement aider les patients. »

« Nous sommes ravis et honorés d'étendre notre partenariat de longue date avec LEO Pharma pour être un des premiers à adopter notre plateforme complète d'essais numériques », a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Nous avons l'intention d'aider l'industrie à aller de l'avant avec une plateforme d'essais numériques évolutive qui améliore considérablement le processus d'essais cliniques pour les patients, les sites et les commanditaires. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

À propos d'LEO Pharma

LEO Pharma aide les gens à avoir une peau saine. L'entreprise est un leader dans le domaine de la dermatologie médicale, avec un solide portefeuille de R&D, une large gamme de thérapies et un esprit de pionnier. Fondée en 1908 et détenue en majorité par la Fondation LEO, LEO Pharma a consacré des décennies de recherche et développement à faire progresser la science de la dermatologie, en établissant de nouvelles normes de soins pour les personnes atteintes de maladies de la peau. LEO Pharma a son siège social au Danemark avec une équipe mondiale de 6000 personnes, au service de 93 millions de patients dans 130 pays. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires net de 1 359 millions d'euros. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.LEO-Pharma.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Henrik Heskjaer LEO Pharma +45 3140 6180 [email protected]

