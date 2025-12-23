- LEPAS L8 hace una gran aparición en la Piazza Gae Aulenti de Milán, marcando el comienzo de la elegancia italiana para la temporada de Navidad

MILÁN, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 16 al 22 de diciembre, LEPAS, la marca NEV del Grupo Chery, presentó su modelo estrella, LEPAS L8, en la Piazza Gae Aulenti de Milán, organizando una gira de siete días.

La Piazza Gae Aulenti se llena de un rico ambiente festivo. Luces centelleantes, animados mercados navideños y una multitud alegre se unen para crear una cálida escena invernal.

LEPAS L8 unveiled in Milan, Italy

En el centro de la plaza se alzaba un espacio de exposición cuidadosamente diseñado, que se asemejaba discretamente a una misteriosa "caja de regalo", con tan solo una pequeña mirilla que invitaba a los transeúntes a detenerse y echar un vistazo. Al asomarse al interior, los visitantes vislumbraron la silueta del LEPAS L8, el modelo insignia de LEPAS.

Al caer la noche y con las luces navideñas iluminando la plaza, una suave melodía de violín anunció el inicio de la inauguración. En su clímax, el telón de la "caja de regalo" se levantó, revelando el LEPAS L8 y desatando el entusiasmo de la multitud.

Esto fue más que el debut de un vehículo: fue un diálogo profundo con la ciudad. Más de 300 participantes y numerosos líderes de opinión se reunieron para presenciar el momento, mientras que las transmisiones en vivo en redes sociales capturaron el evento. El nivel de participación superó con creces las expectativas, ya que la gente respondió con pasión a esta expresión de elegancia.

Al abrir las puertas, los invitados pasaron del impresionante exterior al sereno y refinado interior. Dentro del LEPAS L8, el bullicio del mercado navideño y el frío invernal se desvanecieron, dando paso a un silencio casi teatral. La distribución del espacio y el diseño cuidadoso del LEPAS L8 dejaron una huella imborrable en cada visitante. Hasta 47 compartimentos de almacenamiento y 11 ganchos permiten guardar árboles de Navidad, adornos y cajas de regalo con elegancia.

La exquisita experiencia del LEPAS L8 se extiende más allá de la cabina. Equipado con una potente función de vehículo a carga (V2L) de 6,6 kW, puede convertirse en una estación de energía móvil que ilumina el ambiente festivo, una característica especialmente práctica que recibió elogios de los invitados.

Esta gira por la Piazza Gae Aulenti no solo conectó a LEPAS con los usuarios, sino que también representó con claridad su filosofía de diseño "Estética Leopardo" y su valor fundamental "Espacio Exquisito". De cara al futuro, LEPAS seguirá ofreciendo experiencias de movilidad de nueva energía elegantes, cómodas y refinadas a usuarios de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg