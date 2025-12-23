LEPAS L8 se velkolepě představil na milánském náměstí Piazza Gae Aulenti a přinesl italskou eleganci do vánoční sezóny
Dec 23, 2025, 11:57 ET
MILÁN, 23. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Od 16. do 22. prosince představovala značka LEPAS, patřící do skupiny Chery Group, svůj vlajkový model LEPAS L8 na milánském náměstí Piazza Gae Aulenti, kde uspořádala sedmidenní propagační akci.
Náměstí Piazza Gae Aulenti je plné bohaté sváteční atmosféry. Třpytivé světla, živé vánoční trhy a veselé davy lidí vytvářejí hřejivou zimní scenérii.
Uprostřed náměstí stál pečlivě navržený výstavní prostor, který v tichosti připomínal tajemnou „dárkovou krabičku" pouze s malým kukátkem, které lákalo kolemjdoucí, aby se zastavili a nahlédli dovnitř. Návštěvníci tak mohli zahlédnout obrysy modelu LEPAS L8, vlajkové lodi značky LEPAS.
Jak nastala noc a vánoční osvětlení rozzářilo náměstí, jemná melodie houslí oznámila začátek odhalení. V nejvypjatějším okamžiku se zvedla opona „dárkové krabičky" a odhalila model LEPAS L8, což vyvolalo nadšení davu.
Bylo to více než jen představení nového vozu – byl to hluboký dialog s městem. Na místě se sešlo přes 300 účastníků a řada vlivných osob z oboru, aby byli svědky tohoto okamžiku, zatímco živé přenosy na sociálních platformách zachytily celou akci. Úroveň zapojení daleko překonala očekávání, protože lidé reagovali na tento projev elegance s velkým nadšením.
Po otevření dveří se hosté přesunuli z ohromujícího exteriéru do klidného a zjemnělého interiéru. Uvnitř LEPAS L8 ustoupil ruch vánočních trhů a zimní chlad a vystřídalo je divadelní ticho. Prostorové uspořádání a promyšlený design LEPAS L8 zanechaly na každém návštěvníkovi trvalý dojem. Až 47 úložných prostorů a 11 háčků umožňuje elegantní uložení vánočních stromků, ozdob a dárkových krabiček.
„Vynikající" zážitek z modelu LEPAS L8 přesahuje rámec kabiny. Díky výkonné funkci vozidlo-náklad (V2L) o výkonu 6,6 kW se může stát mobilní „energetickou stanicí", která rozsvítí slavnostní atmosféru. To je obzvláště praktická funkce, která si vysloužila chválu od hostů na místě.
Tato propagační akce na Piazza Gae Aulenti nebyla jen mostem spojujícím LEPAS s uživateli, ale také živým vyjádřením jeho designové koncepce „leopardí estetiky" a základní hodnoty „výjimečného prostoru". Do budoucna bude LEPAS i nadále přinášet elegantní, pohodlné a rafinované zážitky z nové energetické mobility uživatelům po celém světě.
