LEPAS L8 macht jede Familienreise mit elegantem Fahrverhalten und exquisitem Raumangebot zu einem Erlebnis

WUHU, China, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Für Familien auf der ganzen Welt, die einen hochwertigen Lebensstil verfolgen, ist ein Auto nicht mehr nur ein Transportmittel - es ist ein exquisiter Raum für Komfort, Kontrolle und gemeinsame Freude geworden. Als Chery Group's brandneue Energiemarke, versteht LEPAS diesen Wandel. LEPAS ist die bevorzugte Marke für Elegant Mobility Life und verbindet Leistung mit menschengerechtem Design. Sein Flaggschiff, der LEPAS L8, macht jede Reise - ob Straßenabenteuer, Outdoor-Wochenende oder tägliches Pendeln - zu einem eleganten Erlebnis, bei dem jedes Familienmitglied einen Moment der Entspannung findet.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space

Für Kinder wird der LEPAS L8 zu einem spielerischen "mobilen Spielplatz". Im geräumigen Innenraum können sie sich frei ausstrecken, während sich das klappbare Tablett in einen persönlichen Tisch für Snacks, Bilderbücher und Cartoons verwandelt. Großzügiger Stauraum und exquisite Ablagemöglichkeiten sorgen dafür, dass Spielzeug, Bücher und Campingutensilien gut organisiert sind und jeder Ausflug mit Spannung und Entdeckung beginnt - alles zusammen ergibt ein wahrhaft elegantes Fahrerlebnis für die ganze Familie.

Für ältere Familienmitglieder bietet der LEPAS L8 eine sanfte und rücksichtsvolle Kabine. Der große und exquisite Raum reduziert das Bücken und die Belastung, während die große Beinfreiheit, die weichen Sitzmaterialien und die stützenden Rückenlehnenwinkel dazu beitragen, dass sie sich bequem einrichten können. Gepaart mit dem ruhigen, stabilen Gefühl des eleganten Fahrens werden lange Fahrten entspannend und füllen jeden Kilometer mit einem Gefühl der Beruhigung und Ruhe.

Für die Partner ist der LEPAS L8 ein bewegliches Heiligtum. Sie können sich in dem beeindruckenden Audiosystem mit 23 Lautsprechern entspannen, die Massage- und Belüftungssitze genießen und die Müdigkeit des Tages hinter sich lassen. Die aktive Geräuschunterdrückung ENC blockiert Störungen von außen und schafft so eine ruhige, private Atmosphäre - ideal, um sich wieder zu treffen und schöne Momente zu zweit zu genießen.

Für den Fahrer ist der LEPAS L8 auf mühelose Kontrolle ausgelegt. Angetrieben durch das Super-Hybrid-System der Chery-Gruppe, erreicht er einen extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch und eine große Reichweite. APA (Automatic Parking Assist) und RPA (Remote Parking Assist) machen jedes Einparken sicherer, intuitiver und eleganter.

Auf dem Campingplatz verwandelt sich der LEPAS L8 in ein "mobiles Zuhause". Der externe Stromausgang unterstützt Kaffeemaschinen, Grills, Projektoren oder sogar einen brodelnden Kochtopf. LEPAS wird zu einem Begleiter, der das Familienleben nicht nur erleichtert, sondern den Geist von elegantes Fahren zum Leben in Ruhe erweitert.

LEPAS eröffnet eine neue Vision des Familienreisens mit elegantem Fahrverhalten und exquisitem Raumangebot, das jede Abfahrt elegant und jede Rückkehr zu einer schönen Erinnerung werden lässt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg