Model LEPAS L8 sa veľkolepo predstavil na milánskom námestí Piazza Gae Aulenti a predviedol taliansku eleganciu vo vianočnom období
Dec 23, 2025, 22:26 ET
MILÁNO, 24. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Od 16. do 22. decembra predstavila značka LEPAS, nové energetické vozidlá (New Energy Vehicle, NEV) v rámci skupiny Chery, svoj vlajkový model LEPAS L8 na námestí Piazza Gae Aulenti v Miláne, kde usporiadala sedemdňovú roadshow značky.
Námestie Piazza Gae Aulenti je plné bohatej slávnostnej atmosféry. Blikajúce svetielka, živé vianočné trhy a veselé davy sa spájajú a vytvárajú hrejivú zimnú scenériu.
V strede námestia stál starostlivo navrhnutý výstavný priestor, ticho pripomínajúci tajomnú „darčekovú škatuľu", pričom len malý priezor lákal okoloidúcich, aby sa zastavili a pozreli sa. Pri pohľade dovnútra návštevníci zazreli obrysy modelu LEPAS L8, vlajkovej lode značky LEPAS.
Keď padla noc a vianočné svetielka osvetlili námestie, jemná husľová melódia signalizovala začiatok odhalenia. Na vrchole sa zdvihla opona v podobe „darčekovej škatule", odhalila LEPAS L8 a vzbudila nadšenie davu.
Bol to viac než len debut vozidla – bol to hlboký dialóg s mestom. Na mieste sa zhromaždilo viac ako 300 účastníkov a početní lídri verejnej mienky (Key Opinion Leader, KOL), aby boli svedkami tohto okamihu, zatiaľ čo udalosť zachytávali živé prenosy na sociálnych platformách. Úroveň zapojenia ďaleko prekonala očakávania, pretože ľudia vášnivo reagovali na tento prejav elegancie.
Po otvorení dverí sa hostia presunuli z ohromujúceho exteriéru do uhladeného a sofistikovaného interiéru. Vo vnútri LEPAS L8 ruch vianočných trhov a zimný chlad vyprchali a nahradilo ich ticho ako v kine. Priestorové usporiadanie a premyslený dizajn LEPAS L8 zanechali v každom návštevníkovi trvalý dojem. Až 47 úložných priehradiek a 11 háčikov umožňuje elegantné uskladnenie vianočných stromčekov, ozdôb a škatúľ s darčekmi.
„Dokonalý" zážitok z modelu LEPAS L8 presahuje rámec kabíny. Vďaka výkonnej funkcii Vehicle-to-Load (V2L) s výkonom 6,6 kW sa môže stať mobilnou „energetickou stanicou", ktorá rozžiari slávnostnú atmosféru – obzvlášť praktická funkcia, ktorá si vyslúžila pochvalu od hostí na mieste.
Táto roadshow na námestí Piazza Gae Aulenti nebola len mostom spájajúcim značku LEPAS s používateľmi, ale aj živým vyjadrením jej dizajnovej filozofie „Leopard Aesthetics" a základnej hodnoty ako „dokonalý priestor". Značka LEPAS bude aj naďalej poskytovať elegantné, pohodlné a kultivované zážitky z novej energetickej mobility používateľom na celom svete.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg
