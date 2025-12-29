Imponujący debiut LEPAS L8 na Piazza Gae Aulenti w Mediolanie, wprowadzający włoską elegancję w okres świąteczny

MEDIOLAN, 29 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 16 do 22 grudnia należąca do Grupy Chery marka LEPAS specjalizująca się w pojazdach zasilanych alternatywnymi źródłami energii zaprezentowała flagowy model LEPAS L8 na Piazza Gae Aulenti w Mediolanie, organizując siedmiodniowy roadshow marki.

Piazza Gae Aulenti wypełniony był bogatą, świąteczną atmosferą. Migoczące światła, tętniące życiem jarmarki bożonarodzeniowe oraz radosne tłumy wspólnie tworzyły ciepłą, zimową scenerię.

LEPAS L8 unveiled in Milan, Italy

W centralnym punkcie placu stanęła starannie zaprojektowana przestrzeń wystawowa subtelnie przypominająca tajemnicze pudełko z prezentem, z niewielkim wizjerem zachęcającym przechodniów do zatrzymania się i zajrzenia do środka. Spoglądając przez otwór, odwiedzający mogli dostrzec zarys LEPAS L8 - flagowego modelu marki LEPAS.

Gdy zapadł zmrok, a świąteczne iluminacje rozświetliły plac, delikatna melodia skrzypiec zasygnalizowała rozpoczęcie oficjalnego odsłonięcia. W kulminacyjnym momencie kurtyna zakrywająca zawartość pudełka uniosła się, ukazując LEPAS L8 i wzbudzając entuzjazm zgromadzonej publiczności.

Prezentacja to coś więcej niż prezentacja pojazdu - to głęboki dialog z miastem. Aby być świadkami tej chwili, na miejscu zebrało się ponad 300 uczestników oraz liczni liderzy opinii, a transmisje na żywo w mediach społecznościowych uchwyciły całe wydarzenie. Poziom zaangażowania znacznie przekroczył oczekiwania, a publiczność z entuzjazmem reagowała na ten wyraz elegancji.

Po otwarciu drzwi goście przechodzili od zachwycającej stylistyki zewnętrznej do stonowanego i wyrafinowanego wnętrza. W kabinie LEPAS L8 zgiełk świątecznego jarmarku oraz zimowy chłód ustępowały miejsca ciszy przypominającej atmosferę teatru. Układ przestrzeni oraz przemyślane rozwiązania zastosowane przy projektowaniu LEPAS L8 wywarły trwałe wrażenie na każdym odwiedzającym. Aż 47 schowków oraz 11 wieszaków umożliwia eleganckie przechowywanie choinek, ozdób i pudełek z prezentami.

Wyrafinowane doświadczenie oferowane przez LEPAS L8 wykracza poza wnętrze pojazdu. Wyposażony w wydajną funkcję Vehicle-to-Load (V2L) o mocy 6,6 kW samochód może pełnić rolę mobilnej stacji energii, rozświetlając świąteczną atmosferę - szczególnie praktyczne rozwiązanie, które spotkało się z uznaniem gości obecnych na wydarzeniu.

Roadshow na Piazza Gae Aulenti był nie tylko pomostem łączącym markę LEPAS z użytkownikami, lecz także wyrazistą prezentacją filozofii projektowania „Estetyka lamparta" oraz kluczowej wartości marki - „Wyjątkowej przestrzeni". LEPAS będzie nadal dostarczać użytkownikom na całym świecie eleganckie, komfortowe i dopracowane rozwiązania z zakresu mobilności zasilanej alternatywnymi źródłami energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg