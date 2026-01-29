LEPAS liefert LEPAS L4 nach Südafrika aus und beschleunigt damit die globale Marktexpansion

TAICANG, China, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 26. Januar hat die brandneue NEV-Marke LEPAS ihre Exportlieferung im Hafen von Taicang abgeschlossen. Die erste Charge von über 500 LEPAS L4-Fahrzeugen wurde offiziell verladen und zum Hafen von Durban in Südafrika transportiert.

LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa

Südafrika ist einer der wichtigsten Knotenpunkte auf dem afrikanischen Fahrzeugmarkt und zugleich einer der weltweit bedeutendsten Märkte für Fahrzeuge mit Rechtslenkung. Mit seinen gut ausgebauten Häfen und Logistiknetzen fungiert das Land als wichtiges Tor für ausländische Marken, die nach Afrika expandieren. Der LEPAS L4 in dieser Lieferung basiert auf der brandneuen intelligenten Plattform LEX der Chery Group und misst 4.400 × 1.820 × 1.635 mm bei einem Radstand von 2.700 mm. Aus Verbrauchersicht entspricht der LEPAS L4 dem aktuellen Wandel des globalen Automobilmarktes hin zu neuen Energien und erfüllt die potenzielle Nachfrage nach hochwertigen, mit alternativen Antrieben ausgestatteten Fahrzeugen (New Energy Vehicles, NEVs). Aus Sicht der Marke bedeutet diese Lieferung auch, dass die Produkte von LEPAS bestens gerüstet sind, um Nutzern mit unterschiedlichen Fahrgewohnheiten auch unter komplexen Straßenbedingungen ein elegantes Fahr- und Handling-Erlebnis zu bieten. Durch das Sammeln von Feedback aus der Praxis wird LEPAS seine Produkte und Dienstleistungssysteme schrittweise weiterentwickeln und damit die Grundlage für eine weitere Marktexpansion und Markenentwicklung schaffen.

Nach der Ankunft der ersten Lieferung im Hafen von Durban wird LEPAS Südafrika als strategischen Knotenpunkt nutzen, um andere Märkte zu erschließen, wobei das ausgereifte Fahrzeugvertriebssystem, die Häfen und die Logistiknetzwerke des Landes zum Einsatz kommen werden. LEPAS wird seine eigenen Stärken weiter ausbauen und gleichzeitig die Strategie „In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere" der Gruppe umsetzen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf lokalisierte Aktivitäten und Produktinnovationen, um den lokalen Verbrauchern intelligentere und elegantere NEV-Mobilitätslösungen anzubieten.

Südafrika ist lediglich der Ausgangspunkt für die globale Expansion von LEPAS. Die Marke wird weiterhin ihre Produkte, Netzwerke, Markenpräsenz und Kundendienstleistungen in verschiedenen Ländern und Kontinenten einführen und dabei ihre Philosophie eines eleganten Lebensstils, unterstützender Infrastruktur, modernster NEV-Technologien und Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Industrie für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in die Welt tragen. Damit positioniert sie sich als langfristiger Beitrag zum globalen NEV-Mobilitätsökosystem.

