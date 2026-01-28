LEPAS L4啟運南非，LEPAS加速全球市場布局

此次首批車輛抵達德班港後，LEPAS將以此為戰略基點，充分利用南非的整車流通體系、港口和物流網絡進行市場拓展。並在保持自身優勢的基礎上，踐行集團「In Somewhere，For Somewhere，Be Somewhere」戰略，持續深耕本地化運營與產品創新，打造非洲消費者需要的更智能與優雅的新能源出行選擇。

南非只是LEPAS向全球市場拓展的一個起點，LEPAS將持續在全球不同大洲的不同國家引入產品、網絡、品牌、售後等系列運營體系，將優雅生活方式的品牌理念、配套的基礎設施、前沿的新能源技術以及新能源汽車產業關聯的就業機會帶到全球，成為全球新能源出行生態中的長期參與者。

SOURCE LEPAS