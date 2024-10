L'équipe de FP Markets participe à Forex Expo Dubai 2024 et ramène deux prix à la maison

SYDNEY, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- FP Markets, un courtier mondial multi-actifs Forex et CFD , a participé à la Forex Expo Dubai 2024 au début de ce mois. Le plus grand événement de trading du Moyen-Orient s'est déroulé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, les 7 et 8 octobre, et a attiré cette année le nombre impressionnant de 18 000 visiteurs.

FP Markets Team Attends Forex Expo Dubai 2024 And Brings Home Two Awards

L'équipe FP Markets a été invitée à participer à deux débats : « Les futures tendances de la technologie financière » et « Les femmes dans le Forex ». Martin Stoilov, responsable de l'expérience client chez FP Markets, a donné un exposé instructif sur la manière dont l'intelligence artificielle et l'élément humain peuvent travailler ensemble pour créer des expériences client authentiques. En outre, dans le cadre du nouveau débat débat dans le cadre de l'événement sur « Les femmes dans le Forex », la responsable mondiale du marketing, Andria Phiniefs, a animé une table ronde sur le rôle crucial que jouent les femmes dans le secteur, les défis auxquels elles sont confrontées et la manière de les habiliter à exercer davantage de fonctions de direction.

L'événement s'est conclu par une cérémonie de remise de prix le mardi soir, au cours de laquelle l'équipe de FP Markets a reçu deux prix pour ses réalisations exceptionnelles. Andria Phiniefs a été désignée « Mentor de l'année » et l'équipe de recherche de FP Markets, dirigée par l'analyste de marché Aaron Hill, a reçu le prix d'« Excellence en analyse technique ».

Au sujet de la présence et des sucès de FP Markets à la Forex Expo Dubai 2024, la responsable mondiale du marketing, Andria Phiniefs, a déclaré : « Le fait que des membres de l'équipe soient invités à s'exprimer en tant qu'experts dans leurs domaines respectifs et que l'équipe soit récompensée pour ses contributions exceptionnelles témoigne de la culture de notre marque. Nous sommes fiers de faire partie d'un écosystème qui encourage l'agilité et l'adaptabilité, repoussant ainsi les limites de l'innovation. Chez FP Markets, nous croyons au pouvoir de la connaissance, tant pour nos clients que pour notre équipe : le partage des connaissances se fait en interne et en externe. Dans nos efforts en vue d'être plus qu'un simple courtier, nous continueront à nous concentrer sur l'approfondissement des connaissances de nos clients en matière de trading et sur la fourniture d'une expérience d'investissement de qualité supérieure. »

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans l'industrie.

La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi de puissantes plateformes de trading en ligne, y compris l' application mobile de FP Markets, MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader , Iress et TradingView .

en ligne, y compris l' de FP Markets, , , , , et . Le service clientèle multilingue de la société, disponible 24/7, a été reconnu par Investment Trends, qui lui a décerné le prix de la Plus haute satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu le prix « Best Value Broker - Global » six année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu les prix « Best Broker – Europe » et « Best Forex Partners Programme – Asia » lors des Global Forex Awards (2022, 2023, 2024).

FP Markets a reçu les prix « Best Trade Execution », « Most Trusted Broker » et « Best Trade Execution » lors des Ultimate Fintech Awards en 2022 et 2023, respectivement.

2023, respectivement. FP Markets a été couronné « Best CFD Broker - Africa » lors des 2023 FAME Awards.

FP Markets a reçu les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

FP Markets a reçu le prix « Best Price Execution » lors des Brokersview Awards 2024, à Singapour.

FP Markets a reçu le prix « Best Trading Experience - Africa » lors des FAME Awards 2024.

FP Markets a reçu les prix « Most Transparent Broker » et « Best Trading Conditions » lors des Global Ultimate Fintech Awards 2024.

FP Markets a reçu les prix « Best Forex Spreads APAC » et « Best Trading Experience APAC » lors du Finance Magnates Pacific Summit 2024.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, rendez-vous sur https://www.fpmarkets.com.

