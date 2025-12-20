Lernen zu führen

Ein Programm zur Menschenrechtserziehung befähigt sudanesische Flüchtlingsmädchen in Uganda, sich für ihre Gemeinschaften einzusetzen. Es ist Teil einer von Education Cannot Wait geförderten Initiative.

KIRYANDONGO DISTRICT, Uganda, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem Klassenzimmer in der Flüchtlingssiedlung Kiryandongo beugt sich ein Kreis von Mädchen nach vorn, als sich die Diskussion um Rechte, Würde und Gerechtigkeit dreht. Einige hören diese Worte zum ersten Mal in dieser Form. Andere erkennen sie sofort aus ihren eigenen Erfahrungen. Was sie zusammenbringt, ist die gemeinsame Entschlossenheit, Wissen in Taten umzusetzen und dazu beizutragen, die Zukunft von Mädchen wie sie neu zu gestalten.

Sudanese refugee girls take part in a group psychosocial support session in Uganda. © Legal Action Worldwide

Im August startete Legal Action Worldwide ( LAW ) gemeinsam mit seinem Partner Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa ( SIHA ) eine umfassende Menschenrechtsschulung für sudanesische Flüchtlingsmädchen in Uganda, die nicht zur Schule gehen und von dem anhaltenden Konflikt im Sudan betroffen sind.

Unterstützt durch einen Zuschuss der Education Cannot Wait ( ECW ) Acceleration Facility kombiniert das Programm Rechtsaufklärung mit Unterstützung der psychischen Gesundheit sowie psychosozialer Betreuung und unterstützt Teilnehmer dabei, Zugang zu formalen sowie nicht formalen Bildungsangeboten zu erhalten. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur informieren, sondern auch heilen und befähigen soll.

Ende August führten LAW und SIHA zwei Pilotveranstaltungen des Programms in Uganda durch. Fünfundzwanzig Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren, die nicht zur Schule gehen, trafen sich zu einem dreitägigen, intensiven Lernprogramm. Sie beschäftigten sich mit den Themen Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Gewalt, Wege der Weitervermittlung, psychosoziale Unterstützung sowie Erste Hilfe und mit praktischen Übungen zum Verfassen sowie zum Vermitteln von Botschaften zur Interessenvertretung und dazu, wie man ein Akteur des Wandels wird.

„Wir können es kaum erwarten, diese Schulung abzuschließen und mit dem, was wir hier gelernt haben, einen Beitrag für unsere Gemeinschaft zu leisten", sagte eine Teilnehmerin.

Die Mädchen erzählten von ihren persönlichen Erfahrungen und sprachen Themen an, die in ihren Gemeinschaften selten besprochen werden. Die Vertreibung hat viele ihrer Bildungswege unterbrochen und das Risiko von geschlechtsspezifischer Gewalt und Ausbeutung erhöht. Die Schulung bietet einen unterstützenden Rahmen, der dazu beiträgt, inmitten der anhaltenden Unsicherheit in ihrem Gastland Resilienz und Selbstvertrauen aufzubauen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Initiative ist die Nachhaltigkeit. Während der Pilotphase schulten LAW und SIHA 10 Schulungskräfte – darunter sieben Frauen – und versetzten sie in die Lage, das Programm in sieben dreitägigen Sitzungen in der Flüchtlingssiedlung Kiryandongo für 175 Mädchen durchzuführen.

„Ich habe noch nie an einer solchen Schulung teilgenommen. Sie war flexibel, sodass wir teilnehmen sowie unsere eigenen Erfahrungen einbringen konnten", sagte eine neue Schulungskraft.

Die ersten vollständigen Schulungseinheiten für Mädchen begannen Mitte Oktober in Kiryandongo. Im November trat die Initiative in ihre zweite Phase ein, in der ausgewählte Teilnehmerinnen angeleitet werden, zu Akteurinnen des Wandels in ihren Gemeinden und darüber hinaus zu werden. Die Mädchen werden dabei unterstützt, die von ihnen während der Schulung entwickelten Strategien zur Interessenvertretung umzusetzen, um den Stimmen der sudanesischen Flüchtlingsmädchen Gehör zu verschaffen sowie Themen wie Mädchenbildung, Kinderheirat und geschlechtsspezifische Gewalt anzusprechen.

Das Programm zielt darauf ab, auf eine harte Realität zu reagieren. Der anhaltende bewaffnete Konflikt im Sudan hat fast 14 Millionen Menschen innerhalb des Landes und über seine Grenzen hinaus vertrieben, sodass Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung haben.

Der Konflikt hat außerdem geschlechtsspezifische Gewalt auf ein alarmierendes Ausmaß getrieben. Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird Berichten zufolge systematisch verübt und häufig als Kriegstaktik eingesetzt. Die Vereinten Nationen haben weit verbreitete Vergewaltigungen, auch von Kindern, sowie Entführungen von Frauen und Mädchen dokumentiert. Angesichts des Zusammenbruchs der medizinischen, rechtlichen sowie von Schutzsystemen sehen sich die Überlebenden mit immensen Hindernissen beim Zugang zu Sicherheit, Versorgung und Gerechtigkeit konfrontiert, während Frauen und Kinder weiterhin die schwerste Last der Krise tragen.

Als Flüchtlinge stehen viele sudanesische Mädchen vor zusätzlichen Bildungshürden, da weniger als die Hälfte von ihnen in formalen Programmen eingeschrieben ist. In Uganda, wo viele sudanesische Flüchtlinge Zuflucht gesucht haben, werden diese Herausforderungen durch begrenzte Ressourcen und Bildungsmöglichkeiten noch verstärkt.

Die Initiative in Uganda versucht, den Kreislauf von Ausgrenzung und Schweigen zu durchbrechen. Programme zur Interessenvertretung sowie aufsuchende Arbeit, Unterstützung durch lokale Lehrkräfte und Wege der Weitervermittlung zu Akteuren der Bildung in Notsituationen sollen den Teilnehmern außerdem helfen, in Uganda Zugang zu formalen sowie nicht formalen Bildungsprogrammen zu erhalten.

Es handelt sich um eine bahnbrechende Investition in die Führungsqualitäten von Mädchen, die darauf abzielt, ein Netzwerk junger Fürsprecherinnen aufzubauen, die oft als Ersthelferinnen fungieren sowie sich für die Rechte und Bedürfnisse von Flüchtlingsmädchen einsetzen können – und zugleich die umfassenderen Kreisläufe der Gewalt angehen, die sie sowie ihre Gemeinschaften ertragen mussten.

Wie die Worte eines Mädchens verdeutlichen, sind die Auswirkungen bereits spürbar. „Ich habe gelernt, dass Bildung ein Recht und ein mächtiges Instrument zur Stärkung der Selbstbestimmung ist. Mein Plan ist, nächstes Jahr wieder zur Schule zu gehen. Ich hoffe, dass ich mit dem Wissen, das ich erworben habe, andere Mädchen in der Gemeinde für ihre Rechte sensibilisieren kann."

Mit maßgeschneiderter Unterstützung bereiten sich diese Mädchen darauf vor, genau das zu tun – Wissen in Interessenvertretung und Widrigkeiten in Führung umzuwandeln.

