Les activités de CHiQ portant sur les lave-linge connaissent une croissance rapide grâce à de bonnes performances en Australie et en Europe

ZHONGSHAN, Chine, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- En 2022, CHiQ a lancé sa gamme de lave-linge en Australie, en Europe et en Asie du Sud-Est. Depuis lors, les ventes de plusieurs séries de lave-linge, y compris les modèles à turbine et à tambour, ont augmenté de manière significative. Élément clé de la stratégie de la marque axée sur une maison connectée, le déploiement de ses lave-linge sur les principaux marchés couronne la gamme complète d'appareils électroménagers que propose CHiQ en dehors de son marché d'origine en Chine, renforçant ainsi sa compétitivité.

Depuis le début de l'année, CHiQ continue à développer ses partenariats stratégiques sur les marchés clés. En outre, avec une gamme de produits qui se démarque des offres concurrentes grâce à un design ultrafin qui s'adapte à tous les décors et grâce à un lavage et un contrôle intelligents ne nécessitant qu'une seule touche, les lave-linge CHiQ sont déjà une référence sur les principales plateformes commerciales mondiales et largement acceptés par les acheteurs du monde entier. En Australie, les lave-linge CHiQ sont disponibles à grande échelle, à la fois dans les chaînes de magasins physiques et sur les plateformes de commerce électronique, notamment Betta, AOL, The Good Guys et JB Hifi. En Europe, où CHiQ a déployé ses lave-linge en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Pologne, la gamme de produits se classe parmi les marques d'électroménager les plus vendues sur la grande plateforme de commerce électronique Amazon.

La croissance rapide de CHiQ s'explique par l'optimisation continue des investissements de l'entreprise dans l'écosystème des lave-linge. CHiQ a mis en place une gamme de produits diversifiée de lave-linge automatiques et à tambour, ainsi que des unités d'inversion intelligentes, en étudiant minutieusement les attentes des utilisateurs et en suivant de près les tendances du marché pour accélérer l'innovation technologique et les mises à niveau des produits.

Les lave-linge à tambour CHiQ sont connus pour leur conception ultrafine et à grand diamètre intérieur, soutenue par la technologie SPACE PRO. Le compartiment de lavage du lave-linge CHiQ, d'une profondeur de 487 mm, permet d'obtenir une carrosserie ultrafine et peu encombrante, répondant ainsi aux défis rencontrés par les appareils grands et lourds qui nécessitent beaucoup d'espace. Grâce à son design fin et élégant, l'appareil s'intègre parfaitement à tous les environnements. Les modèles de turbine de CHiQ témoignent de la compétitivité de la marque dans les technologies de base, notamment le lavage et la commande intelligents à une seule touche, un important diamètre intérieur offrant un grand espace pour le lavage, et une fonction anti-enroulement pour une meilleure protection.

Grâce à ses prouesses technologiques en matière d'IoT, d'IA, de big data et de 5G, l'entreprise continue d'offrir une expérience supérieure aux utilisateurs en leur proposant une gamme complète d'appareils ménagers innovants.

