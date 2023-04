Les Angolais encensent un projet anti-sécheresse vital dirigé par POWERCHINA

PÉKIN, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de haiwainet.cn :

2023 marque le 40e anniversaire des liens diplomatiques entre la Chine et l'Angola. Au cours des 40 dernières années, les entreprises chinoises ont initié de nombreux projets d'approvisionnement en eau et de lutte contre la sécheresse en Angola, apportant des « changements concrets » dans la vie des résidents.

Les sourires étaient sur tous les visages, des adultes portant des seaux sur la tête aux enfants avec des bouteilles en plastique dans les bras, quand ils ont vu pour la première fois de l'eau du robinet propre remplir l'évier de leur village. « Vous avez réalisé notre rêve depuis des générations ! Maintenant, les gens, le bétail et les moutons ont assez d'eau à boire. La sécheresse est chose du passé. J'en suis très, très heureux », a déclaré Mengela, un villageois angolais exprimant sa gratitude pour le projet de lutte contre la sécheresse initié dans la province de Cunene par POWERCHINA, une entreprise d'État qui dirige la construction d'infrastructures dans le monde entier.

Il s'agit de l'un des dix principaux projets de subsistance en Angola, parmi lesquels figurent un canal de 150 kilomètres de long, 30 étangs de 50 000 mètres cubes, et 30 points d'eau potable pour le bétail. Une fois le projet terminé, il répondra aux besoins en eau de 235 000 personnes et de 400 000 animaux et assurera l'irrigation de 5 000 hectares de terres agricoles.

Outre la reconnaissance qu'il a obtenue auprès des résidents, le projet a également été salué par des individus de tous les secteurs, dans le pays et à l'étranger. En janvier de cette année, Manuel Quintino, secrétaire d'État à l'Eau de l'Angola, a visité le site, déclarant que le projet avait largement atténué les conditions de sécheresse dans la région et qu'outre son rôle vital dans la facilitation de la vie personnelle et professionnelle des populations et du développement de l'agriculture et de l'élevage dans la région, il constituait également un modèle de référence pour d'autres projets du même type mis en place dans d'autres provinces du sud de l'Angola, et même dans les pays voisins. Auparavant, Abdullah Shahid, Président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait déclaré lors d'une visite du projet que le modèle qui y est appliqué devrait être introduit dans d'autres régions touchées par la sécheresse dans le monde entier.

Ce n'est pas seulement l'eau qui permet de lutter contre la sécheresse qui est ainsi transmise en Afrique, mais aussi la cordialité du peuple chinois. Le projet de lutte contre la sécheresse de Cunene est en voie de former un lien d'amitié durable entre la Chine et l'Afrique.

SOURCE haiwainet.cn