Les appels à la convergence en matière de mise en conformité stimulent l'adoption de la facturation électronique à l'échelle de l'UE

La fraude et la mauvaise gestion financière suscitent des appels à ce qu'un logiciel de mise en conformité plus robuste pour la facturation électronique devienne une solution « commerciale essentielle » à mesure que l'automatisation s'accélère

REYKJAVIK, Islande, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la transformation numérique devient une préoccupation majeure pour les entreprises de toutes tailles, il est de plus en plus clair que la facturation électronique joue un rôle essentiel dans le commerce transfrontalier et la mise en conformité entre ceux qui opèrent dans les États membres de l'UE.

Selon des recherches récentes, en 2020, plus de 93 milliards d'euros ont été perdus en recettes de TVA dans l'UE, principalement en raison de la fraude, de la mauvaise gestion financière et de systèmes de perception fiscale inadéquats.

En conséquence, la facturation électronique est désormais considérée comme une initiative clé dans le cadre d'une action à l'échelle de l'UE visant à corriger les processus et à récupérer les pertes – suivant un programme de conformité ambitieux axé sur le numérique.

« Avec l'adoption d'initiatives telles que la facturation électronique, il ne s'agit pas tant de "se plier à la technologie" que de s'adapter à l'évolution du paysage économique, a déclaré Einar Geir Jónsson, directeur général d'Unimaze, un spécialiste des logiciels de facturation électronique.

L'UE mène clairement la charge, mais d'autres pays européens lui emboîtent le pas. D'autres nations le font également ; non seulement par "solidarité règlementaire", mais afin de réduire les coûts administratifs et de mise en conformité et pour s'assurer que les entreprises puissent fonctionner de manière plus transparente et plus rentable à l'échelle mondiale. »

La facturation électronique est obligatoire pour les transactions gouvernementales et B2G dans de nombreux pays de l'UE – notamment l' Allemagne , les Pays-Bas ou la Slovénie – mais elle devient rapidement la norme dans le commerce B2B mais aussi B2C.

Dans l'UE, l'on estime que la facturation électronique pourrait réduire la fraude à la TVA de quelque 11 milliards d'euros par an et réduire les dépenses de mise en conformité de plus de 40 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie.

Cependant, de plus en plus d'entreprises explorent activement les avantages de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, et la demande de services simplifiés, évolutifs et simples à utiliser se poursuit.

C'est là que les solutions logicielles cloud – telles que la suite d'outils de facturation électronique d'Unimaze – peuvent ajouter une valeur réelle au résultat net de toute entreprise.

« Unimaze offre aux fournisseurs de PGI une solution prête à l'emploi : une solution qui réduit la complexité et aide leurs utilisateurs finaux à passer en douceur à la facturation électronique. Ils peuvent se passer du papier, automatiser les processus, augmenter la vitesse et l'efficacité – tout en répondant aux exigences du contexte de conformité en pleine évolution », explique Gunnar Már Peterseon, directeur financier d'Origo, un fournisseur partenaire d'Unimaze.

Unimaze , basée à Reykjavik, en Islande, a été fondée en 2003. Aujourd'hui, l'entreprise dessert plus de 30 000 entreprises dans le monde, travaillant en étroite collaboration avec les fournisseurs de systèmes PGI à l'automatisation des services d'approvisionnement et de facturation électroniques.

