Les autobus entièrement électriques de Yutong excellent dans les essais par temps extrêmement froid en Norvège et au Kazakhstan

ZHENGZHOU, Chine, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co. (« Yutong », SHA:600066), fournisseur mondial d'autobus grand public, a terminé avec succès des essais routiers rigoureux dans des conditions de froid extrême de ses autobus purement électriques en Norvège et au Kazakhstan, ce qui constitue une étape importante dans l'électrification des transports publics. Face à des températures allant jusqu'à -25° C au Kazakhstan, le bus électrique à batterie Yutong a atteint une autonomie remarquable de 374 km, établissant ainsi une nouvelle référence pour les performances des bus électriques dans les climats difficiles.

Les tests effectués dans les environnements glacials d'Astana, au Kazakhstan, et dans le cercle arctique en Norvège, n'étaient pas seulement une épreuve d'endurance, mais un indicateur clair des capacités opérationnelles des autobus électriques dans des conditions extrêmes.

Le modèle E18PRO, mis à l'épreuve au Kazakhstan, a entrepris un voyage difficile le 21 janvier 2024, démontrant non seulement l'autonomie remarquable du bus, mais aussi sa capacité à fournir un environnement chaud et confortable à plus de 1 500 passagers. La température intérieure constante du véhicule, entre 18° C et 22° C par un froid mordant, a été particulièrement appréciée par les passagers, qui y ont vu une amélioration de leur confort.

Le secret de la réussite de l'E18PRO réside dans la technologie de pointe de Yutong en matière de batteries, avec un système de chauffage liquide qui maintient des températures optimales pour les batteries lithium-fer-phosphate, garantissant un fonctionnement efficace même dans les climats les plus froids. En outre, l'autobus bénéficie de la vaste expérience de Yutong, qui a exploité 190 000 véhicules commerciaux à énergie nouvelle dans le monde entier, en employant des stratégies de contrôle personnalisées adaptées aux conditions de froid extrême.

La quête d'excellence de Yutong s'est poursuivie en Norvège, où le modèle U12 a été soumis à un test exigeant à Kirkenes. Avec une consommation de 1,56 kw/km lors d'un test en conditions réelles sur 105 km, le modèle U12 a fonctionné sans problème à des températures atteignant -33° C. L'accent mis par Yutong sur l'amélioration de la durabilité des véhicules contre la corrosion et l'usure, en particulier dans les conditions de neige et de sel de la Norvège, a été déterminant pour son succès.

Avec plus de 331 bus électriques à batterie en service en Norvège, Yutong a démontré son dévouement inébranlable à l'amélioration de la durabilité des transports publics dans le monde entier. L'approche innovante de l'entreprise, depuis le système de refroidissement liquide de la batterie jusqu'aux fonctions intelligentes telles que la programmation de la climatisation à distance et le diagnostic des pannes, témoigne de son leadership sur le marché des autobus électriques.

L'engagement de Yutong Bus à conduire l'évolution internationale vers un système de transport public plus écologique et plus sûr est clairement démontré par ce progrès remarquable dans la capacité des véhicules électriques à batterie.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=RlR0OGGM7PI