Reine Elektrobusse von Yutong überzeugen bei extremen Kältetests in Norwegen und Kasachstan

ZHENGZHOU, China, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA:600066), ein weltweit tätiger Anbieter von Bussen, hat mit seinen reinen Elektrobussen erfolgreich strenge Straßentests unter extrem kalten Wetterbedingungen in Norwegen und Kasachstan durchgeführt und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs erreicht. Bei Temperaturen von bis zu -25°C in Kasachstan erreichte der batterieelektrische Yutong-Bus eine beachtliche Reichweite von 374 km und setzte damit einen neuen Maßstab für die Leistung von Elektrobussen in rauen Klimazonen.

Yutong Pure Electric Buses Triumph in Extreme Cold Weather Tests in Norway

Die Tests in der eisigen Umgebung von Astana, Kasachstan, und am Polarkreis in Norwegen waren nicht nur ein Härtetest, sondern ein klares Signal für die Einsatzfähigkeit der Elektrobusse unter extremen Bedingungen.

Das Modell E18PRO wurde am 21. Januar 2024 auf einer anspruchsvollen Reise in Kasachstan getestet. Dabei stellte der Bus nicht nur seine bemerkenswerte Reichweite unter Beweis, sondern auch seine Fähigkeit, mehr als 1.500 Fahrgästen eine warme und komfortable Umgebung zu bieten. Besonders gelobt wurde von den Fahrgästen die konstante Innenraumtemperatur von 18 bis 22 Grad Celsius bei klirrender Kälte, die den Komfort erhöht.

Das Erfolgsgeheimnis des E18PRO liegt in der hochmodernen Batterietechnologie von Yutong, die über ein Flüssigkeitsheizsystem verfügt, das die optimale Temperatur der Lithium-Eisenphosphat-Batterien aufrechterhält und einen effizienten Betrieb selbst in den kältesten Klimazonen gewährleistet. Darüber hinaus profitiert der Bus von der umfassenden Erfahrung von Yutong, das weltweit 190.000 Nutzfahrzeuge mit neuer Energie betreibt und maßgeschneiderte Steuerstrategien für den Betrieb bei extremer Kälte einsetzt.

Yutongs Streben nach Spitzenleistungen wurde in Norwegen fortgesetzt, wo das Modell U12 in Kirkenes einem anspruchsvollen Test unterzogen wurde. Mit einem Stromverbrauch von 1,56 kw/km in einem Live-Test über 105 km funktionierte der U12 bei Temperaturen von bis zu -33°C einwandfrei. Entscheidend für den Erfolg von Yutong war die Verbesserung der Haltbarkeit der Fahrzeuge in Bezug auf Korrosion und Verschleiß, insbesondere unter den salzhaltigen und verschneiten Bedingungen in Norwegen.

Mit über 331 batterieelektrischen Bussen, die in Norwegen im Einsatz sind, demonstrierte Yutong sein unermüdliches Engagement für die Verbesserung der Nachhaltigkeit des öffentlichen Nahverkehrs weltweit. Der innovative Ansatz des Unternehmens, von der Flüssigkeitskühlung der Batterie bis hin zu intelligenten Funktionen wie der Fernsteuerung der Klimaanlage und der Fehlerdiagnose, unterstreicht die führende Position des Unternehmens auf dem Elektrobusmarkt.

Das Engagement von Yutong Bus, die internationale Entwicklung hin zu einem umweltfreundlicheren und sichereren öffentlichen Verkehrssystem voranzutreiben, wird durch diesen bemerkenswerten Fortschritt bei batterieelektrischen Fahrzeugen deutlich demonstriert.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=RlR0OGGM7PI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349642/1.jpg