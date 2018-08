Les billets pour le Los Angeles Auto Show 2018 sont d'ores et déjà en vente

La plus grande manifestation automobile de Los Angeles revient au Los Angeles Convention Center du 30 novembre au 9 décembre

LOS ANGELES, 14 août 2018 /PRNewswire/ -- Les amateurs de voitures et les fans du Los Angeles Auto Show peuvent d'ores et déjà acheter leurs billets pour l'événement de cette année sur LAAutoShow.com. L'année dernière, ce salon a accueilli 1 000 des tout derniers modèles, lancements de véhicules et voitures concepts, et cette année, les attentes sont les mêmes. Outre des véhicules de toutes sortes, les participants de ce salon vieux de 111 ans pourront découvrir une série inouïe d'activités familiales, comme des simulateurs, des jeux et des expériences de conduite interactives.

Cette année, Tesla reviendra au LA Auto Show pour présenter ses tout derniers véhicules au South Hall. Hyundai et Porsche proposeront des simulateurs de course ainsi qu'une voiture en Lego à taille réelle dans la « Kids Zone », respectivement dans le South Atrium. Les participants pourront également faire l'essai de plusieurs marques et modèles, comme les tout derniers véhicules Acura, Alfa Romeo, Buick, Cadillac, FCA, Ford, GMC, Honda, Mazda, Toyota et Volvo. Les marques de véhicules électriques BYTON et Rivian, ainsi que Genovations – la première voiture électrique légale au monde à dépasser 354 km/h – présenteront leurs tout derniers concepts et créations. Au West Atrium, les visiteurs pourront assister à des démonstrations interactives en direct et découvrir de nouveaux concepts de véhicules autonomes proposés par des sociétés comme ICONA Designs.

« Le LA Auto Show est une manifestation incontournable à Los Angeles depuis plus d'un siècle, et nous restons très fiers d'être une destination annuelle pour autant de monde », explique Lisa Kaz, PDG du LA Auto Show et AutoMobility LA. « Occupant le plus grand marché automobile, nous sommes très heureux de proposer aux visiteurs des divertissements, des activités amusantes et tout ce qu'il faut pour ceux qui sont à la recherche de leur prochain véhicule, les acheteurs bénéficiant d'une expérience d'achat leur offrant la plus grande tranquillité. »

Types de billets pour le LA Auto Show :

N'importe quel jour : valable pour une journée entre le 30 novembre et le 9 décembre. Le prix est de 5 dollars pour les enfants, 10 dollars pour les personnes âgées et 15 dollars pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant)

valable pour une journée entre le 30 novembre et le 9 décembre. Le prix est de pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant) Lundi au jeudi : billets à prix réduit exclusivement limité à la période comprise entre les 3 et 6 décembre. Le prix est de 5 dollars pour les enfants, 10 dollars pour les personnes âgées et 12 dollars pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant)

billets à prix réduit exclusivement limité à la période comprise entre les 3 et 6 décembre. Le prix est de pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant) Accès avant ouverture au public : donne accès au salon une heure avant le grand public le samedi ou le dimanche (1-2 décembre ou 8-9 décembre). Ces billets peuvent uniquement être achetés en ligne. Le prix est de 10 dollars pour les enfants, 20 dollars pour les personnes âgées et 35 dollars pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant)

donne accès au salon avant le grand public le samedi ou le dimanche (1-2 décembre ou 8-9 décembre). Ces billets peuvent uniquement être achetés en ligne. Le prix est de pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les adultes (les enfants de moins de 6 ans entrent gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant) Billets de groupe : ce billet donne droit à une entrée unique du 30 novembre au 9 décembre, et est valable pour les groupes de 20 personnes ou plus. Prix sur demande sur LAAutoShow.com/groups

: ce billet donne droit à une entrée unique du 30 novembre au 9 décembre, et est valable pour les groupes de 20 personnes ou plus. Prix sur demande sur LAAutoShow.com/groups Visites guidées : organisées les 1, 2, 8 et 9 décembre à partir de 7 h 45, ces visites de deux heures sont animées par des experts de l'automobile, avec casque d'écoute et petit-déjeuner continental. Après la visite, les participants auront intégralement accès au salon jusqu'à la fermeture. Ces billets peuvent uniquement être achetés en ligne. Le prix est de 35 dollars pour les enfants et de 85 dollars pour les adultes

À l'instar des années précédentes, les visiteurs pourront explorer le Garage, situé dans le South Hall, qui occupe une part importante du campus du LA Auto Show avec une superficie de 92 903 m². Dans le Garage, les visiteurs peuvent découvrir les toutes dernières nouveautés technologiques automobiles et profiter d'un vaste ensemble d'essais personnalisés, de véhicules exotiques, etc.

Davantage d'informations sur les véhicules et les activités sur site seront communiquées dans les prochains mois.

Le LA Auto Show sera immédiatement précédé d'AutoMobility LA, l'une des plus grandes manifestations au monde pour l'actualité automobile et technologique, et se tiendra du 26 au 29 novembre au Los Angeles Convention Center.

Pour en savoir plus sur le LA Auto Show ou AutoMobility LA, rendez-vous sur LAAutoShow.com et AutoMobilityLA.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et AutoMobility LA

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est chaque année le premier salon de l'automobile majeur de la saison en Amérique du Nord. En 2016, les Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LA™, le premier salon du secteur réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de débattre des problématiques les plus urgentes quant à l'avenir des transports et de la mobilité. AutoMobility LA 2018 se tiendra au Los Angeles Convention Center, du 26 au 29 novembre, les lancements de véhicules par les constructeurs étant voués à se combiner. Le LA Auto Show 2018 ouvrira ses portes au public du 30 novembre au 9 décembre. AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est approuvé par l'association Greater L.A. New Car Dealer et est géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, twitter.com/LAAutoShow, sur Facebook, facebook.com/LAAutoShow, ou sur Instagram, https://www.instagram.com/laautoshow/ et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/. Écoutez les anciens groupes de discussion, entretiens et discours d'orientation sur le nouveau podcast d'AutoMobility LA, https://automobilityla.com/podcast/. Pour en savoir plus sur AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/.

Contacts médias :



Sanaz Marbley/Devon Zahm



JMPR Public Relations, Inc.



(818) 992-4353



smarbley@jmpr.com



dzahm@jmpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com