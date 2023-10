Les cartes mères GIGABYTE AORUS Z790 X Gen accueillent les processeurs Intel Core de 14e génération avec d'excellentes performances DDR5

TAIPEI, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, s'apprête à inaugurer l'ère des processeurs Intel Core de 14e génération avec une gamme complète de cartes mères AORUS Z790 X Gen. De la gamme phare Z790 AORUS XTREME X à la gamme polyvalente Z790 AORUS ELITE X, la famille X Gen est conçue pour déverrouiller tout le potentiel des processeurs Intel Core de 14e génération et piloter la mémoire DDR5 plus rapidement que jamais. La famille X Gen propose également plusieurs améliorations clés conçues pour des performances de nouvelle génération, notamment de nouvelles innovations dont peuvent s'accommoder les adeptes du DIY, des conceptions thermiques efficaces, des renforts ultra-durables et une prise en charge Wi-Fi 7 de pointe. Les gamers, les passionnés et les professionnels peuvent désormais profiter des capacités de distribution d'énergie, de connectivité et de mise en réseau les plus avancées grâce à la dernière plateforme puissante de GIGABYTE.

Picture1

Au cœur des cartes mères Z790 X Gen se trouve une base optimisée pour une compatibilité et des performances DDR5 optimales. Grâce au savoir-faire de pointe en matière de PCB et à l'optimisation logicielle, les cartes mères prennent en charge des vitesses de mémoire atteignant XMP-8266 et supérieures, établissant un nouveau record mondial pour l'overclocking de la DDR5. Afin de simplifier l'optimisation des kits de mémoire pour les gamers, toutes les cartes mères Z790 X Gen équipées de la prise en charge DDR5 offrent une gamme d'outils d'optimisation de la mémoire accessibles via le BIOS. Des fonctionnalités telles que le booster de DDR5 XMP, la bande passante élevée et la faible latence permettent aux gamers de tirer le meilleur parti de leurs modules de mémoire en un simple clic.

GIGABYTE reste déterminé à rendre la construction de PC plus facile que jamais, en incorporant une gamme d'innovations dont peuvent s'accommoder les adeptes du DIY dans les cartes mères AORUS Z790 X Gen. Les conceptions EZ-Latch améliorées garantissent une installation simple des cartes graphiques, des SSD M.2 et même des dissipateurs thermiques M.2, garantissant une expérience d'assemblage sans tracas. Avec sa nouvelle conception, l'UC BIOS bénéficie d'une interface et d'une expérience ergonomiques, notamment avec un accès rapide avec des emplacements d'options personnalisables. Les gamers peuvent également profiter de PerfDrive, un paramètre BIOS exclusif qui optimise les performances du système en fonction de leurs configurations de refroidissement. En outre, GIGABYTE a conclu un partenariat exclusif avec HWiNFO pour offrir une fonctionnalité innovante pour la surveillance en temps réel de la synchronisation de la mémoire et des informations BIOS approfondies.

Pour plus d'informations sur les cartes mères AORUS Z790 X Gen et pour explorer leurs caractéristiques de pointe, veuillez consulter la page d'accueil officielle à l'adresse https://bit.ly/AORUS_Z790_X_GEN.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2246401/Picture1.jpg

SOURCE GIGABYTE