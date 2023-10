As placas-mãe AORUS Z790 Geração X da GIGABYTE dão as boas-vindas aos processadores Intel Core de 14ª geração com um desempenho de ponta da DDR5

TAIPÉ, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, está pronta para entrar na era dos processadores Intel Core de 14ª geração, com uma linha completa de placas-mãe AORUS Z790 Geração X. Da placa de referência Z790 AORUS XTREME X à versátil Z790 AORUS ELITE X, a linha de placas da Geração X foi projetada para revelar todo o potencial dos processadores Intel Core de 14ª geração e maximizar o desempenho da memória DDR5 como nunca antes. Os produtos da Geração X também contam com várias atualizações importantes, desenvolvidas para oferecer um desempenho de última geração, incluindo inovações que facilitam a montagem pelo próprio usuário, projetos térmicos eficientes, reforços ultraduráveis e suporte de ponta para Wi-Fi 7. Gamers, entusiastas e profissionais já podem experimentar os mais avançados recursos de fornecimento de energia, conectividade e rede com a mais recente e poderosa plataforma da GIGABYTE.

Na essência das placas-mãe Z790 Geração X está uma base otimizada para a melhor compatibilidade e desempenho da DDR5 da categoria. Graças ao excelente acabamento das placas de circuito impresso (PCB) e à otimização de software, as placas-mãe oferecem suporte para velocidades de memória que alcançam XMP-8266 e além, estabelecendo um novo recorde mundial de overclocking da DDR5. Para simplificar a otimização do kit de memória para os gamers, todas as placas-mãe Z790 Geração X equipadas com suporte para DDR5 oferecem várias ferramentas de otimização de memória, acessíveis por meio da BIOS. Com recursos como o DDR5 XMP Booster, alta largura de banda e baixa latência, os jogadores podem aproveitar ao máximo seus módulos de memória com um simples clique.

A GIGABYTE mantém seu compromisso de simplificar mais do que nunca a montagem de computadores, incorporando várias inovações que facilitam a instalação pelo próprio usuário nas placas-mãe AORUS Z790 Geração X. As atualizações dos projetos EZ-Latch garantem uma instalação tranquila das placas de vídeo, SSDs M.2 e até mesmo dissipadores de calor M.2, garantindo uma experiência de montagem descomplicada. A recém-projetada UC BIOS conta com uma interface e experiência práticas, incluindo Quick Access com opções de slots personalizáveis. Os jogadores também podem aproveitar o PerfDrive, uma configuração exclusiva da BIOS que otimiza o desempenho do sistema com base nas configurações de resfriamento. Além disso, a GIGABYTE firmou uma parceria exclusiva com a HWiNFO, oferecendo um recurso inovador para monitoramento em tempo real do tempo de memória e informações detalhadas da BIOS.

Para obter mais informações sobre as placas-mãe AORUS Z790 Geração X e explorar seus recursos de ponta, acesse o site oficial em https://bit.ly/AORUS_Z790_X_GEN.

FONTE GIGABYTE

