Les connecteurs d'interface de panneau Mencom offrent un accès facile et une sécurité accrue

ALMELO, Pays-Bas, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un connecteur d'interface de panneau (PIC), également connu sous le nom de port de programmation ou de port d'interface, est un dispositif utilisé dans les environnements industriels pour accéder aux composants internes d'un panneau de commande sans ouvrir la porte. Montés à l'extérieur des boîtiers des panneaux de commande, les PIC offrent un moyen rapide, sûr et efficace de se connecter à un contrôleur logique programmable (PLC) situé à l'intérieur. L'utilisation d'un PIC permet de réduire les temps d'arrêt, d'éviter les risques d'arc électrique et de répondre aux préoccupations en matière de sécurité tout en économisant du temps et de l'argent.

Panel Interface Connectors

Les PIC standard de Mencom sont disponibles en version pour montage en surface ou en cloison, de la taille 6 à la taille 48. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium moulé sous pression recouvert d'une poudre thermodurcissable époxy-polyester et comportent des joints en élastomère vinyle nitrile résistants au vieillissement, à l'huile, à la graisse et aux carburants pour résister aux environnements difficiles. Le mécanisme de verrouillage utilise des leviers, des ressorts et des goupilles en acier inoxydable résistant à la corrosion, et les poignées sont en thermoplastique auto-extinguible renforcé de fibres de verre.

Pour les environnements exigeant des conceptions compactes, les PIC de Mencom réduisent la saillie de 75 % par rapport aux modèles standard. Ces boîtiers sont disponibles en trois tailles : LP1 (cache simple), LP2 (deux caches simples) et LP3 (double cache). Le cache transparent en polycarbonate permet de voir facilement les composants internes, et le mécanisme de verrouillage fonctionne avec un tournevis à tête plate standard. La version « acier inoxydable » du boîtier est également disponible pour le boîtier compact à cache simple (LP1). Les propriétés de résistance à la corrosion, de faible entretien et de facilité de nettoyage de l'acier inoxydable font de ce boîtier la solution idéale pour les environnements soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène, tels que les équipements médicaux, les processus chimiques et les usines de transformation alimentaire.

Pour les espaces restreints, Mencom propose également des adaptateurs de port, des connecteurs circulaires compacts en métal ou en plastique, pouvant être montés à travers un trou de 1 pouce. Ces adaptateurs prennent en charge des composants tels que les connecteurs RJ45, RJ11, USB, BNC et de fibre optique.

Tous les produits PIC de Mencom, y compris les boîtiers compacts et les adaptateurs de port, sont certifiés UL et conformes aux normes de sécurité américaines et canadiennes. Avec des indices IP allant de IP65 à IP69/69K, ces connecteurs offrent une protection contre les jets d'eau et la vapeur à haute pression.

En tant que chef de file du secteur, Mencom propose plus de 3 000 modèles de PIC qui privilégient la sécurité, la commodité et la flexibilité pour les programmeurs et les dépanneurs. S'appuyant sur une équipe d'ingénieurs expérimentés et un site de production basé en Europe, Mencom fournit des solutions de connectivité sur mesure, y compris des terminaisons et des assemblages personnalisés, avec des délais d'exécution rapides et un solide rapport coût-efficacité.

Pour toute question concernant les produits ou l'assistance à la clientèle, veuillez contacter :

Mencom Europe

Windmolen 22

7609 NN Almelo

Pays-Bas

+31 548 659 054

[email protected]

