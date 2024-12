Les directeurs techniques d'Afrique courent un « risque élevé » s'ils n'utilisent pas la cartographie des processus pour la transformation numérique

Business Process Xperts - BPX aide les entreprises africaines à protéger leurs investissements dans les initiatives de transformation numérique, en offrant des services efficaces de reconception et d'optimisation des processus d'affaires.

DUBAÏ, EAU, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Étant donné le rythme rapide de la transformation numérique en Afrique, les directeurs techniques sont confrontés à des défis dans la gestion des mises à jour et des transitions des systèmes, en particulier des systèmes hérités vers SAP S/4HANA ou des solutions similaires pour les projets nouveaux (greenfield) et déjà existants (brownfield).

Des études montrent que 68 % des projets de transformation numérique échouent en raison d'un mauvais alignement des processus.

Global CIOs leverage process mining to embrace business process transformation and reduce risks towards digital success

Les entreprises africaines se tournent vers des consultants en réingénierie des processus d'affaires (BPR) pour tirer parti d'outils tels que SAP Signavio, IBM Blueworks, UiPath et LeanIX. La suite SAP Signavio BPM permet aux consultants BPR de rationaliser les processus, d'aligner les stratégies sur les normes SAP et de réduire la personnalisation excessive.

Des entreprises de premier plan, telles que « Business Process Xperts- BPX », sont à l'avant-garde en Afrique, par l'assistance qu'elles offrent pour la mise en œuvre stratégique d'outils modernes et puissants pour l'optimisation des processus.

Nikhil Agarwal, fondateur de « Business Process Xperts - BPX », déclare à ce sujet : « De nombreux projets de numérisation échouent lorsque des partenaires de mise en œuvre de la planification des ressources d'entreprise (ERP) ou de la gestion de la relation client (CRM) s'occupent des activités de gestion des processus d'affaires (BPM), car des études montrent que 68 % de ces projets échouent en raison d'un mauvais alignement des processus. En tant qu'experts en processus agnostiques en matière de logiciels, nous apportons une approche centrée sur l'entreprise pour adopter les processus les mieux adaptés et remettre un plan détaillé aux partenaires de mise en œuvre, ce qui garantit un taux de réussite de 99 % pour les projets de transformation numérique. »

Pour les entreprises qui opèrent en Afrique, les retards et les inefficacités dans les projets de transformation numérique peuvent avoir un impact négatif sur leurs activités et constituer un désavantage concurrentiel. L'équipe de BPX possède plus d'une décennie d'expérience et des capacités avancées d'optimisation des processus qui facilitent la gestion des processus d'entreprise difficiles et l'adoption des meilleures pratiques. Son expertise dans divers outils avancés d'automatisation des processus permet de réduire les doublons et d'accélérer les cycles de mise en œuvre afin que les entreprises puissent tirer davantage de valeur de leurs investissements.

Rupal Agarwal, cofondateur de BPX, déclare : « Nous créons des procédures opérationnelles standard (SOP) vidéo et des manuels d'utilisation, en garantissant une forte adoption par les utilisateurs des nouveaux projets de transformation numérique, car 70 % des projets de transformation numérique échouent en raison d'un faible engagement des utilisateurs. »

Les principaux services offerts par BPX en Afrique :

Conseil stratégique en matière de BPR pour les transformations numériques de type « greenfield » et « brownfield »

L'utilisation active de plateformes de gestion de processus avancées, telles que SAC Signavio, UiPath et IBM Blueworks, pour faciliter l'optimisation et l'automatisation des processus

L'augmentation de l'adoption par les utilisateurs des diagrammes de processus, des SOP et des instructions de travail L5

Initiatives de gestion du changement organisationnel

À propos des Business Process Xperts - BPX

En tant que société de gestion des processus d'entreprise et de conseil, Business Process Xperts a plus de 12 ans d'expérience de travail, auprès de plus de 21 industries du monde entier. De l'analyse des processus d'entreprise à leur automatisation, BPX agit en tant que centre d'excellence pour obtenir des résultats efficaces et à long terme.

Contact

Dr. Rupal Agarwal

+919860426700

[email protected]

Pour en savoir plus : businessprocessxperts.com

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=vi5tbPc38ps

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2585002/BPX_Logo.jpg