Les données de Veeva Pulse montrent que la science moderne nécessite des engagements plus connectés

La synchronisation des ventes et du marketing améliore les résultats, cependant 65 % des engagements sur le terrain n'en bénéficient pas.

BARCELONE, Espagne, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a publié aujourd'hui son dernier rapport « Veeva Pulse Field Trends Report » (Rapport de Veeva Pulse à propos des tendances sur le terrain), qui montre que l'engagement connecté des ventes et du marketing aide les entreprises biopharmaceutiques à équilibrer le besoin des professionnels de la santé en informations scientifiques approfondies sur des médicaments complexes, alors qu'ils sont de plus en plus limités par le temps. Les données révèlent que la synchronisation des engagements en personne avec les points de contact promotionnels améliore l'éducation et augmente l'adoption des traitements.

Alors que les professionnels de la santé attendent des entreprises qu'elles leur fournissent des informations scientifiques plus approfondies et qu'elles s'engagent davantage, ils sont cependant plus que jamais limités par le temps. Même pour les entreprises biopharmaceutiques présentes sur le terrain, les réunions en personne ont diminué de 7 % par professionnel de la santé depuis l'année dernière. La coordination des activités de vente et de marketing peut aider à compenser le nombre limité de réunions en personne, mais la majorité (65 %) des engagements vis à vis professionnels de la santé ne sont pas synchronisés, ce qui ralentit l'adoption du traitement.

« Les médecins disposent d'un temps limité et n'ont pas besoin d'informations répétitives. Le transfert doit être efficace, avec des informations scientifiquement fiables transmises par le bon canal. Chaque interaction doit préparer la communication suivante », explique le Dr Vital Hevia, urologue et chirurgien robotique à la ROC Clinic et aux HM Hospitals.

D'après les dernières données de Veeva Pulse :

Les activités de vente et de marketing déconnectées n'optimisent pas le temps limité des professionnels de la santé : aujourd'hui, 65 % des engagements vis à vis des professionnels de la santé ne sont pas synchronisés. Face à la diminution du temps et de l'attention des professionnels de la santé, les ventes et le marketing ne peuvent pas coordonner des conversations efficaces avec les professionnels de la santé sans disposer d'une vue connectée.

Les points de contact synchronisés en personne et promotionnels améliorent les résultats : dans les 10 jours, une réunion de représentants suivie d'une exposition numérique a 30 % plus de chances de déboucher sur une prescription et les professionnels de la santé exposés à des publicités numériques après un programme de conférences sont 25 % plus susceptibles de prescrire un médicament. Les professionnels de la santé qui consultent également le site web d'une marque après la visite d'un représentant sont 60 % plus enclins à prescrire un médicament.

Un modèle commercial omnicanal répond aux besoins des hôpitaux : les entreprises qui connectent les données, les systèmes et les indicateurs clés de performance peuvent favoriser une compréhension scientifique plus efficace. Cette coordination répond mieux au besoin d'information approfondie des professionnels de la santé face à la complexité croissante des traitements.

« Avec les médicaments complexes d'aujourd'hui, les entreprises biopharmaceutiques sont confrontées à un nouveau défi : communiquer des preuves scientifiques aux professionnels de la santé, tout en disposant de peu de temps pour le faire. Un modèle d'engagement coordonné, avec les ventes et le marketing en phase, permet de fournir ces informations de manière plus efficace », déclare Aaron Bean, vice-président de Veeva commercial business consulting, Europe. « Avec des outils et des données connectés, les organisations commerciales peuvent faire en sorte que les médecins sont bien informés afin d'accélérer l'adoption des traitements. »

Les entreprises peuvent en savoir plus sur les dernières conclusions de Veeva Pulse à l'occasion du sommet commercial européen de Veeva à Madrid, du 19 au 21 novembre.

À propos du rapport Veeva Pulse sur les tendances sur le terrain

Analysant plus de 600 millions d'interactions et d'activités des professionnels de la santé par an, provenant de plus de 80 % des équipes commerciales biopharmaceutiques sur le terrain dans le monde entier, le rapport Veeva Pulse à propos des tendances sur le terrain est le plus grand point de référence de l'industrie en son genre concernant l'engagement vis à vis des professionnels de la santé. L'analyse compile les données transactionnelles en temps réel enregistrées dans Veeva CRM et les produits de données Veeva pour fournir une vue de l'activité d'engagement dans les sciences de la vie. Indexées trimestriellement par Veeva, les données aideront les entreprises à comparer leurs performances de manière efficace et précise afin de fixer des objectifs adaptés et réalisables pour une croissance et un impact continus.

Pour plus d'informations sur le rapport Veeva Pulse propos des tendances sur le terrain, veuillez consulter le site : veeva.com/eu/FieldTrends

En savoir plus sur Veeva Business Consulting : veeva.com/eu/BusinessConsulting

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, veuillez consulter veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes décrits dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 36 et 37), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

