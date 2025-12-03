Les Émirats arabes unis lancent une initiative baptisée « AI for Development » (IA pour le développement) dotée d'un milliard de dollars pour développer l'infrastructure numérique en Afrique, sous l'égide d'ADEX (branche de financement des exportations de l'ADFD) et de l'Agence d'aide extérieure des Émirats arabes unis

ABOU DABI, EAU, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les Émirats arabes unis ont annoncé le lancement de l'initiative « AI for Development » (IA pour le développement) dotée d'un milliard de dollars pour soutenir et financer des projets d'intelligence artificielle dans les pays africains.

Cette initiative a pour objet de favoriser le développement économique et social sur l'ensemble du continent en développant l'infrastructure numérique, en renforçant les services publics et en améliorant la productivité.

S.A. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et S.E. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, au G20. S.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, Directeur général du Fonds d'Abou Dabi pour le développement et Président du comité exécutif des exportations à l'ADEX.

L'annonce a été faite lors du discours prononcé par Son Altesse Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi, au sommet du G20, où il a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de stimuler une croissance durable dans le cadre de partenariats internationaux plus larges et de solutions de financement innovantes qui soutiennent le développement des économies émergentes.

L'initiative sera mise en œuvre par le Bureau des exportations d'Abou Dabi (ADEX), la branche de financement des exportations du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, en coopération avec l'Agence d'aide extérieure des Émirats arabes unis.

Ce partenariat souligne la volonté des Émirats arabes unis de permettre aux pays en développement de bénéficier de technologies avancées et d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle à l'appui d'un développement global.

L'initiative vise à aider les pays en développement à relever les principaux défis en la matière, en intégrant les technologies d'intelligence artificielle dans des secteurs essentiels tels que l'éducation, l'agriculture et les infrastructures, en créant des solutions innovantes qui accélèrent la croissance et élargissent les possibilités de développement durable.

Cette initiative reflète également la volonté des Émirats arabes unis de construire une économie du savoir et de renforcer leur position de centre mondial du développement et de l'application des technologies de l'IA au profit des sociétés.

Son Excellence Mohamed Saif Al Suwaidi, Directeur général de l'ADFD et Président du comité exécutif des exportations de l'ADEX, a déclaré : « Le leadership de l'ADEX dans l'initiative AI for Development repose sur le postulat que l'intelligence artificielle est une véritable force au service d'une croissance équitable et d'un développement durable. En combinant technologie, financement et partenariats, notre objectif est d'aider les pays en développement à relever les défis en la matière et à construire une résilience économique à long terme ».

Il a ajouté : « L'intégration des technologies de l'IA dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture et des infrastructures ouvre de nouveaux horizons pour un développement solidaire. Grâce à cette initiative, nous souhaitons donner aux entreprises des Émirats arabes unis les moyens de mettre en œuvre des projets de développement novateurs et à fort impact qui renforcent la coopération économique et technologique entre les Émirats arabes unis et les pays africains, tout en contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de développement durable ».

Al Suwaidi a souligné que l'initiative s'appuie sur l'héritage humanitaire et développemental du Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondateur des Émirats arabes unis, et reflète la volonté du Président Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que l'engagement de Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-président, Vice-premier ministre et Président de la Cour présidentielle, et du Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi, de soutenir les communautés et d'améliorer les conditions de vie grâce à des projets de développement et à des initiatives historiques lancés par les Émirats arabes unis dans le monde entier.

Le Docteur Tareq Ahmed Al Ameri, Président de l'Agence d'aide extérieure des Émirats arabes unis, a réaffirmé le rôle de premier plan joué par les Émirats arabes unis en matière d'aide humanitaire et de développement pour soutenir les communautés, renforcer les capacités et répondre aux besoins, conformément à l'héritage de feu le père fondateur Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Il a souligné que les Émirats arabes unis continuent de mettre en œuvre des initiatives à fort impact dans le monde entier, notamment en exploitant des outils et des solutions d'IA pour stimuler le développement dans les pays africains.

Al Ameri a expliqué que l'initiative « AI for Development » reflète la volonté durable des Émirats arabes unis de renforcer la solidarité mondiale et de faire progresser le développement coopératif, afin de construire un avenir meilleur pour tous et d'améliorer le niveau de vie des communautés du monde entier, en particulier celles qui sont confrontées à d'importants problèmes de développement dans des secteurs clés.

Al Ameri a également souligné que de nombreux pays africains ont besoin de ce type d'initiatives de transformation pour répondre à divers besoins en matière d'éducation, de soins de santé et d'infrastructures, à un moment où les Émirats arabes unis renforcent leur position de centre mondial de l'intelligence artificielle, en se distinguant par de nombreux indicateurs internationaux qui reflètent leur avancée technologique et numérique dans des secteurs essentiels.

L'initiative AI for Development s'adresse aux pays africains et s'inscrit dans le cadre plus large de l'aide étrangère des Émirats arabes unis au continent.

Depuis 1971, les Émirats arabes unis ont apporté plus de 152 milliards de dirhams émirati d'aide aux nations africaines et, grâce à cette nouvelle initiative, ils perpétuent leur rôle de leader mondial en renforçant la contribution des entités donatrices des Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de l'Agence d'aide extérieure des Émirats arabes unis et en coopération avec l'ADEX, pour mettre en œuvre des projets de développement axés sur l'IA dans toute l'Afrique.

Cette initiative historique souligne la position mondiale des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante des technologies de pointe et des systèmes intelligents, contribuant à faire progresser l'innovation, le développement et la modernisation aux niveaux régional et international, tout en proposant des solutions créatives pour stimuler une croissance solidaire et durable.

