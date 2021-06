Les émissions pour enfants très populaires de Moonbug Entertainment arrivent sur la BBC

Des programmes comprenant les succès internationaux CoComelon, Go Buster, Little Baby Bum et plus sont maintenant disponibles

LONDRES, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Moonbug Entertainment Ltd., l'une des plus grandes entreprises de médias numériques au monde, a annoncé aujourd'hui que ses émissions pour enfants amusantes, adaptées et enrichissantes sont désormais disponibles sur la BBC. Tous les épisodes disponibles de titres extrêmement populaires, notamment CoComelon, Digley and Dazey, Little Baby Bum, Go Buster et Playtime with Twinkle peuvent maintenant être regardés par les familles du Royaume-Uni sur iPlayer BBC.