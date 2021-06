Moonbug Entertainments populäre Kindersendungen erscheinen auf der BBC

Sendungen wie die weltweiten Hits CoComelon, Go Buster, Little Baby Bum und mehr sind jetzt verfügbar

LONDON, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Moonbug Entertainment Ltd., eines der größten digitalen Medienunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass seine spaßigen, lebensnahen und lehrreichen Kindersendungen jetzt bei der BBC verfügbar sind. Alle verfügbaren Episoden der äußerst beliebten Titel, darunter CoComelon, Digley und Dazey, Little Baby Bum, Go Buster und Playtime with Twinkle, können nun von Familien in ganz Großbritannien auf BBC iPlayer abgerufen werden.