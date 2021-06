Los populares programas infantiles de Moonbug Entertainment llegan a la BBC

Entre los programas que ya están disponibles se incluyen los éxitos mundiales CoComelon, Go Buster, Little Baby Bum y muchos más

LONDRES, 10 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Moonbug Entertainment Ltd., una de las compañías de medios digitales más grandes del mundo, ha dado a conocer hoy que sus programas infantiles divertidos, relacionados y enriquecedores ya están disponibles en la BBC. Todos los episodios disponibles de títulos de enorme popularidad, como son CoComelon, Digley and Dazey, Little Baby Bum, Go Buster y Playtime with Twinkle, ya pueden disfrutarlos las familias de todo Reino Unido en BBC iPlayer.